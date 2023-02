Finale Wochen beim VfB Stuttgart II: Schipplock muss seine Karriere beenden

Sven Schipplock, bundesligaerfahrener Stürmer des VfB Stuttgart II, wird im Sommer seine Karriere beenden und wohl erstmal auf Abstand zum Fußball gehen.

Ein klangvoller Name verschwindet im Sommer vom Fußball-Radar: Sven Schipplock, der unter anderem 181-mal in der Bundesliga spielte. imago images/Pressefoto Baumann

Fünf Einsätze in der Regionalliga Südwest, alle kürzer als 30 Minuten, kein Tor: Eine Bilanz, die im wahrsten Sinne des Wortes schmerzlich verdeutlicht, dass Sven Schipplock nicht mehr so kann, wie er vielleicht noch möchte. Der 34-jährige Stürmer, momentan als routinierter Leitwolf bei der U 21 des VfB Stuttgart unter Vertrag, wird nach Informationen der "Stuttgarter Nachrichten" im Sommer seine Karriere beenden. Damit verliert die Regionalliga Südwest denjenigen Spieler, der dort aktuell die meiste Erfahrung aus den höchsten beiden deutschen Profi-Ligen aufweist.

Wiederholte Verletzungen, so der ehemalige Bundesligastürmer des VfB, Hamburger SV, von Darmstadt 98, Arminia Bielefeld und der TSG Hoffenheim, machten diesen Schritt unumgänglich. "Wenn der Körper diese Signale aussendet, muss man sagen: Es reicht. Schließlich will ich auch nach meiner Karriere noch Sport treiben können", so Schipplock gegenüber der Zeitung. Eigentlich hatte der gebürtige Reutlinger geplant, schon im Winter einen Schlussstrich zu ziehen, doch sein derzeitiger Trainer Frank Fahrenhorst konnte ihn offenbar überreden, zumindest bis Sommer noch zur Verfügung zu stehen.

Dann, so sieht es zumindest derzeit aus, wird Schipplock erstmal auf Abstand zum Fußball gehen: "Das Fußballgeschäft mit all seinen Begleiterscheinungen ist krass geworden, Trainer oder Manager wären nichts für mich, zudem ist man eben jedes Wochenende unterwegs." Amateurklubs aus der Region sollten sich ebenfalls nicht allzu viele Hoffnungen machen: "Ich werde auch nicht irgendwo unterklassig bei mir vor der Haustür in der Oberliga beim SSV Reutlingen oder in der Verbandsliga beim VfL Pfullingen spielen", so Schipplock zu den "Stuttgarter Nachrichten".