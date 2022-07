FIFAe World Cup: 'Umut' ohne Probleme - deutsches Duell um WM-Ticket

Die letzten Tickets zum FIFAe World Cup 2022 sind vergeben. Während sich 'Umut' ohne Probleme eines sicherte, gab es für zwei Deutsche eine unerwünschte Konstellation: Ein direktes Duell im Entscheidungsspiel.

Nachdem sich gestern bereits Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen für den FIFAe World Cup 2022 qualifizieren konnte, folgten heute Umut 'Umut' Gültekin und Benedikt 'BeneCR7' Bauer.

Dass nach dem Deutschen Einzelmeister auch sein Finalgegner das Ticket zu Kopenhagen löst, daran lies 'Umut' wenig Zweifel aufkommen. Im Winner Bracket verlor er keine einzige Partie (3:1 und 5:0).

Deutsches Drama

Deutlich mehr Dramatik gab es um Benedikt 'BeneCR7' Bauer und Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Der Bochumer verlor seine erste Begegnung mit insgesamt 0:5 gegen 'Dudu', rutschte dadurch ins Loser Bracket ab. Gleiches passierte Rieck, der im Entscheidungsspiel des Winner Brackets seine erste Niederlage kassierte - gegen Dan 'Stingrayjr' Ray (2:4).

Dadurch passierte, was beide wohl gerne vermieden hätten: Sie mussten im Entscheidungsspiel um den WM-Platz gegeneinander antreten. Im Hinspiel stellte Bauer die Weichen auf den Gesamtsieg, 3:1 stand es nach den ersten 90 Minuten. 'levyfinn' schaffte es nicht mehr, Druck aufzubauen - durch ein 1:0 zog 'BeneCR7' schließlich das WM-Ticket.

Sein Vereinskollege - Koray 'Kkoray' Kücükgünar - ergatterte sich auch ein Ticket für Kopenhagen. Im Loser Bracket setzte er sich zwei Mal knapp durch. Jeweils 3:2 hieß es gegen Ethan 'EthxnH' Higgins und Yuval 'YuvalBeli' Blizovsky.

WM-Sieger von 2018 nicht dabei

Ebenfalls in Kopenhagen dabei: Superstar Donovan 'Tekkz' Hunt. Wie 'Umut' siegte er sich durch das Winner Bracket. Sichtlich gerührt schrieb er auf Twitter: "Ich habe in den letzten Monaten so viel geübt und mich so angestrengt. Nur für diesen Moment, der drei Jahre auf sich warten ließ, bin ich wieder beim World Cup dabei!"

Nicht qualifiziert hat sich dagegen der WM-Sieger von 2018, Mosaad 'Msdossary' Aldossary. Er verlor seine erste Begegnung sowohl im Winner als auch Loser Bracket. Genauso der Österreicher Ajdin 'eyedin98' Islamovic.

Los geht die Weltmeisterschaft am Donnerstag, den 14.07.2022. Das Finale steigt dann am Sonntag, den 17.07.2022. Gesucht wird der Nachfolger von Mohammed 'MoAuba' Harkous.