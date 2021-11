FIFA 2K23? 2K als Kandidat für die FIFA-Lizenzierung

Seit der Bekanntgabe von EA SPORTS, über eine Umbenennung der FIFA-Reihe nachzudenken, werden alternative Szenarien diskutiert - 2K Sports könnte eine sein.

Es ist immer noch schwer vorstellbar, dass Videospiel-Riese EA und der Fußball-Weltverband nach 30 enorm erfolgreichen Jahren getrennte Wege gehen könnten. Nachdem zuletzt allerdings beide Seiten dieses Szenario bekräftigt hatten, scheint eine Trennung tatsächlich wahrscheinlich. Die FIFA hatte jüngst offen mit dem Gedanken gespielt, sich nach Publisher-Optionen umzusehen, um die Simulation am Leben zu erhalten.

Ein offensichtlicher Kandidat ist 2K Sports, aus deren Schmiede bereits Reihen wie NBA 2K, PGA Tour 2K und WWE 2K stammen. Der Entwickler kennt sich mit virtuellem Sport aus, was nur von wenigen Videospiel-Unternehmen dieser Größenordnung behauptet werden kann. Doch hat 2K Sports überhaupt Interesse daran, in Zukunft mit der FIFA zu kooperieren und sich der Fußball-Simulation zu widmen?

Investoren erkundigen sich bei 2K-Boss

Diesen Anschein erweckte zumindest Take Two-CEO Strauss Zelnick beim letzten Meeting mit den 2K-Investoren, transkribiert wurde die Gesprächsrunde durch die Plattform VGC. Angesprochen auf den EA-FIFA-Disput und dessen mögliche Konsequenzen freute sich Zelnick zunächst über den Erwerb des Entwicklerstudios Nordeus verbunden mit deren Mobile-Titel Top Eleven - einem Fußballmanager.

"Das ist ein großer Schritt nach vorne für uns. Wir waren zuvor noch nicht in diesem Sport involviert. Und ich glaube, dabei belasse ich es für heute auch", fügte Zelnick an. Ein klares Bestreben, sich um die FIFA-Lizenz zu bemühen, hört sich natürlich anders an. Doch allein die Nachfrage der Investoren und die nebulöse Andeutung des Take Two-Bosses lassen zumindest die Gerüchteküche aufbrodeln.

Gemeinsam Dominanz, getrennt Konkurrenz?

Müssen sich die Fans also schon im kommenden Jahr mit FIFA 2K23 anfreunden? Und dem möglichen Konkurrenzprodukt von EA SPORTS, das dann "EA SPORTS Football Club" heißen könnte? Nach dem Katastrophen-Release des neuen Konami-Titels eFootball 2022 könnten EA und die FIFA aus ihrer derzeitigen Dominanz im Bereich der Fußball-Simulationen eigenständig einen neuen Zweikampf entfachen.

