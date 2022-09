FIFA 23: Shopping und Investitionen - so beeinflusst ihr die FIFA-Werte

gamescom Recap, RBLZ Verlängerungen und FIFA 23 Skripting

Unser neuer Podcast ist online: /gg - der kicker eSport News Podcast. Er ersetzt den kicker eSport Talk, aber keine Panik, den Talk könnt ihr weiterhin auf Twitch und YouTube sehen. Links findet ihr in den Show Notes. Unser neuer Podcast startet allerdings ebenfalls mit einigen starken Themen, denn wir waren auf der gamescom! "Wie früher, nur besser." - das war das Motto der gamescom 2022, aber war es wirklich so? Außerdem sprechen Nicole und Chris darüber, was sich auf dem eSport-Transfermarkt getan hat: RB Leipzig verlängert mit Weltmeister-Team um Umut Gültekin und mit "Wunderkind" Anders Vejrgang. Gute Entscheidung oder wäre der Absprung besser gewesen? Und EA SPORTS stellt wieder einmal klar: "Wir skripten Spiele nicht".