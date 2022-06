FIFA 23: Mané bei Bayern - Lewandowski-Ersatz oder Partner?

Der FC Bayern München hat seinen Königstransfer dieses Sommers eingetütet, Sadio Mané kommt vom FC Liverpool - welche Auswirkungen hat der Wechsel auf FIFA 23?

Laut kicker-Informationen ist klar: Sadio Mané wechselt von Jürgen Klopps FC Liverpool nach München. Ein Transfer dieser Größenordnung besitzt natürlich enorme Signalwirkung - auf und neben dem Platz.

Die entscheidende Frage beim deutschen Rekordmeister ist nun: An wessen Seite darf Mané in der kommenden Saison stürmen? Robert Lewandowski liebäugelt immer noch mit einem Wechsel zum FC Barcelona - spannend, nicht nur für die Realität.

Mané-Rating in Bayerns Spitzengruppe

Denn auch EA SPORTS wirft ein genaues Auge auf den Transfermarkt, schließlich bereitet der Entwickler bereits den Release von FIFA 23 vor. Der neue Titel soll natürlich alle Kader der lizenzierten Mannschaften originalgetreu abbilden, beim FC Bayern bestehen personell noch einige offene Baustellen.

Unabhängig von seinen künftigen Nebenspielern ist allerdings stark davon auszugehen, dass Mané eine fußballerische Bereicherung für die Münchner wird - auch in FIFA 23. Das Overall-Rating des Senegalesen beträgt im aktuellen Ableger FIFA 22 satte 89 Punkte, sowohl in FIFA Ultimate Team als auch im Karrieremodus.

Zur Einordnung: Damit wäre Mané derzeit - gemeinsam mit Joshua Kimmich - nach Lewandowski (92) zweitstärkster Feldspieler im Bayern-Kader. Möglich ist allerdings, dass EA SPORTS ihn in FIFA 23 leicht abschwächt. Der 30-Jährige stand in der abgelaufenen Spielzeit des Öfteren etwas im Schatten von Mohamed Salah.

Offensiv auf dem Flügel oder im Zentrum

Doch selbst mit 88 Punkten würde Mané noch zur Bayern-Spitze zählen. Den Offensivmann zeichnen im Karrieremodus von FIFA 22 vor allem seine Beweglichkeit (93), sein Antritt (92) und sein Positionsspiel (90) aus - auch der Abschluss (86) kann sich natürlich sehen lassen. Mané kann Lewandowski Ersatz wie Lieferant werden.

Wie auch in der Realität ist seine präferierte Position in FIFA der linke Flügel, er kann aber ebenso im Sturmzentrum agieren. Diese Rolle hatte er besonders in der Endphase der vergangenen Premier League-Saison mehrfach eingenommen. Mit Mané gewinnt der FC Bayern auch in FIFA 23 einen variablen Angreifer.

Mané und Davies als linke Traumseite

Beim Gedanken an eine linke Seite aus Alphonso Davies und dem Neuzugang dürften viele Münchner schon ins Schwärmen geraten. In FIFA 23, in dem das Tempo sicherlich wieder eines der wichtigsten Attribute werden dürfte, wäre eine Kombination der beiden Hochgeschwindigkeitsspieler wohl noch vielversprechender.

Doch auch als Lewandowski-Ersatz in der Mitte könnte Mané im FIFA-23-Karrieremodus funktionieren. Er ist zwar kein klassischer Stoßstürmer, dürfte aber als eine Art hängende Spitze (MS respektive CF) im Zusammenspiel mit Thomas Müller für große Gefahr in den gegnerischen Strafräumen sorgen.

Einschränkungen beim Verlinken

Bezüglich der Chemie müsste Mané kleinere Einschränkungen hinnehmen, Landsmänner hält das deutsche Oberhaus nur bedingt parat. Bouna Sarr (75) steht aktuell sogar ebenfalls beim FC Bayern München unter Vertrag, steht in FUT aber nicht allzu hoch im Kurs.

Dass die Fans des Modus an einer Mané-Karte mit FCB-Wappen dennoch ihre Freude haben dürften, steht außer Frage. Es ist eben die besagte Signalwirkung - und noch einiges mehr.