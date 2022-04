FIFA 22: Lewandowski als neue 9 für Barcelona?

Wagt Robert Lewandowski den Schritt weg vom FC Bayern? In FIFA 22 könnten die jüngsten Gerüchte um den FC Barcelona für eine interessante Kombination sorgen.

Läuft Robert Lewandowski in FIFA 22 bald im Barca-Trikot auf? EA SPORTS

Der polnische öffentlich-rechtliche Sender TVP hat den Weltklasse-Angreifer in Verbindung mit einem Wechsel nach Katalonien gebracht, Lewandowski soll einem Transfer sogar schon zugestimmt haben. Offizielle Kommentare seitens des Polen, des FC Bayern München oder des FC Barcelona existieren bislang jedoch nicht.

Das Gedankenkonstrukt mit dem spanischen Spitzenverein und dem 33-Jährigen ist ein interessantes, nicht nur auf dem realen Rasen. Einen Mittelstürmer der Lewandowski-Kragenweite hatte Barcelona - trotz der zuletzt starken Verfassung von Pierre-Emerick Aubameyang - seit dem Abschied von Luis Suárez nicht mehr.

Das Tempo müssen andere liefern

Den Blaugrana ist in den vergangenen Jahren durch die Abgänge von Neymar, Lionel Messi oder eben Suárez viel Offensivglanz abhandengekommen. Da könnte ein Lewandowski-Transfer natürlich Abhilfe schaffen. In FIFA 22 würde Barca sich in erster Linie natürlich den zweitbesten Spieler überhaupt sichern.

Zumindest dem Overall-Rating zufolge: Lewandowski rangiert mit 92 Punkten direkt hinter Messi (93), noch vor Cristiano Ronaldo oder auch Karim Benzema von Erzrivale Real Madrid. Sein Schuss (92) zählt zu den stärksten im gesamten Spiel, ansonsten ist das virtuelle Abbild des Angreifers allerdings ein typisches Opfer der FIFA-Meta.

Mit seinem Tempo von 78 ist Lewandowski weit von der Spitze entfernt - genau dieses Attribut gehört für Offensivspieler zu den wichtigsten in der Fußball-Simulation. Trotzdem könnte der Pole ein Zugewinn im klassischen 4-3-3 der Katalanen sein, insofern er von den passenden Flügelspielern eingerahmt wird.

La Liga ohne polnische Gold-Spieler

Potenzielle Teamkollegen wie Adama Traoré (96), Ousmane Dembelé (93) oder Ansu Fati (88) bringen die Geschwindigkeit mit, die Lewandowski vermissen lässt. Sie könnten die Außenbahnen beackern und den vielleicht besten Mittelstürmer der Welt mit Steckpässen oder Flanken bedienen.

Was die Links in FUT 22 anbelangt, ist die Nationalität nicht unbedingt ein Pluspunkt: Ein weiterer polnischer Gold-Spieler ist in La Liga nicht zu finden. Eine starke Chemie wäre folglich nur mit anderen Barca-Profis gegeben. Eine Offensive um Frenkie de Jong, Dembelé und Lewandowski wäre dennoch attraktiv.

Kein Projekt mit langer Zukunft

Im Karrieremodus würde Barcelona durch den kopfballstarken (90) und robusten (86) Routinier eine neue Facette gewinnen - zudem glänzt Lewandowski durch sein Stellungsspiel (95) und seine Ballkontrolle (88). Ein Projekt für die Zukunft wäre die Verpflichtung des Angreifers, der im August schon 34 wird, allerdings nicht.