FIFA 23: Das wünschen sich die Profis vom neuen Teil

Vor dem Release von FIFA 23 konnte kicker eSport mit einigen deutschen Profis über die Erwartungen an den letzten Teil unter dem Schirm der FIFA reden.

Unter anderem 'MegaBit' und 'Denii10' geben Einblick in ihre Erwartungen an FIFA 23. (© VBL/kicker eSport) VBL/kicker eSport

Mit einem Paukenschlag bestätigten die FIFA-Publisher im Mai das Aus der Zusammenarbeit mit dem Weltfußballverband im Jahr 2024. Nach mehr als 30 Jahren "FIFA" im Regal und auf Konsolen jeglicher Couleur heißt es dann Abschied nehmen und sich mit "EA SPORTS FC" auf etwas neues Einlassen.

Doch das soweit ist, bleibt die große Frage für den diesjährigen Herbst. Was kann vom letzten klassischen FIFA seiner Art erwartet werden? Gegenüber kicker eSport geben FIFA-Profis ihre Einschätzung ab.

Läuft EA SPORTS mit FIFA 23 wirklich zur Bestleistung auf?

Geht es nach dem Ex-Bremer Michael ‘MegaBit‘ Bittner, fällt eine erste Prognose für FIFA 23 wie folgt aus: "Es wird spannend sein zu sehen, ob FIFA 23 ein ‘Übergangs-FIFA‘ wird. EA könnte im nächsten Teil ‘alles wie immer‘ machen, um dann mit EA SPORTS FC vieles neu zu machen."

Auch Deniel ‘Denii10‘ Mutic (1. FC Heidenheim) ist der Meinung, dass EA zwar durch die langfristige Entwicklungszeit ein optimiertes Fußball-Spiel auf dem Markt positioniert habe, doch Potenzial nach oben gibt es immer. Vor allem in Sachen Gameplay.

"Wenn Spieler auf dem Platz den Ball gefühlt unendlich lange halten können, ist das schlecht für den Spielfluss." Auch 'MegaBit' hat ein ähnliches Anliegen: "Wenn ich mir etwas wünschen dürfte: Dass das Spieltempo wieder erhöht wird. Das heißt für mich: Allgemeines Ablauf-Tempo erhöhen und im eins gegen eins mehr Varianten haben."

Das beste FIFA aller Zeiten?

Das nächste FIFA soll "das beste aller Zeiten" werden, angekündigt sind "mehr Funktionen, Spielmodi, Klubs und Ligen". Die deutschen Profis blicken aber auch kritisch auf die Zukunft ihres eSports.

So kündigt Bremens Jamie ‘SVW_CJaser‘ Bartel auf die Nachfrage zur kommenden Zeit mit zwei potenziell starken Fußball-Spielen an: "Ich kann jetzt schon sicher sagen, dass ich beides testen werde und spielen will."

Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad hält fest: "Falls es 2024 heißt: Wir spielen jetzt kein FIFA mehr, dann ist das eine Herausforderung. Aber ganz klar, dann muss man das neu lernen. Ein Vergleich: Sehr gute Shooter-eSportler können auch von CS:GO auf Valorant wechseln - beherrschen das dann vielleicht nicht sofort perfekt, aber sind auf jeden Fall anpassungsfähig. Das denke ich, gilt für den Fußball-eSport genauso."

EAs Zukunft bleibt spannend - nicht nur für den eSport

Unter dem Strich geht es künftig für den kanadischen Entwickler künftig die Verkaufsargumente für ihre Fußball-Simulation. Dahingehend gilt es eSportler und Casual-Spieler unter einen Hut zu bringen. Das weiß auch 'MegaBit': "Letztendlich hat da natürlich auch die Community viel Einfluss, je nachdem wo die Interessen sind. Es ist ja nicht garantiert, dass EA’s Titel nach FIFA 23 sofort der beste auf dem Markt ist."

Mit dem Wegfall des ikonischen Namens muss EA ihren Fans in der Zukunft schließlich eine starke neue Marke präsentieren. Ein rundum überarbeitetes Spiel mit neuen Modi, überarbeitetem Gameplay oder langfristig motivierendem FUT-Erlebnis könnte also erst mit EA Sports FC auf fußballbegeisterte Gamer und Profis warten - es sei denn die FIFA grätscht dazwischen. Denii10 fasst es für die Szene zusammen: "Wir lassen uns überraschen. Der Fokus liegt auf FIFA 23 - aber wir alle wünschen uns Konkurrenz für EA."

