FIFA 23: Crossplay kommt - aber nicht für alle

EA SPORTS hat Crossplay-Features für FIFA 23 angekündigt. Wir geben einen Überblick, welche Kombinationen und Modi unterstützt werden und welche nicht.

Dribbeln gegen Spielende auf anderen Plattformen? Ist in FIFA 23 möglich - die Betonung liegt auf Gegen. EA SPORTS

Nach einer ersten Testphase in FIFA 22, hat EA SPORTS in der vergangenen Woche angekündigt, Crossplay für FIFA 23 zu erweitern. Die Funktion soll für Spielende "auf derselben Plattform-Generation" zur Verfügung stehen.

PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia und die PC-Version werden untereinander kompatibel sein. Spielende auf PlayStation 4 und Xbox One werden ebenfalls untereinander ein Match bestreiten können. Eine Partie zwischen PlayStation 4 und Xbox Series X|S ist also nicht möglich.

Crossplay: Gegeneinander? Ja! - Miteinander? Nein!

Während des Testlaufs in FIFA 22 konnten Freundschaftsspiele und Online-Saisons ausgetragen werden. Das neue Crossplay-Feature in FIFA 23 gilt ab Launch zum 30. September für 1v1-Modi auch in FIFA Ultimate Team (FUT).

Die Möglichkeiten des Crossplays. EA SPORTS

Spielende können laut EA in FUT Divison Rivals, FUT Champions, FUT Ultimate Online Draft, FUT Friendlies und FUT Play a Friend Gegnern anderer Plattformen zugeordnet werden. Ein kleines Icon soll darüber informieren, auf welcher Plattform das Gegenüber spielt.

Pro-Clubs-Community guckt in die Röhre

Pro Clubs, Volta und alle Co-Op-Modi sind vom Crossplay derzeit ausgeschlossen. Matches also, die auf der Suche nach Mitspielern gerade im 11v11 massiv von der Funktion profitiert hätten.

Das brachte die Pro-Clubs-Community dazu, ein Statement an EA SPORTS zu adressieren und unter dem Hashtag #SaveProClubs auf den sozialen Medien zu veröffentlichen: "Die Entscheidung bestätigt, dass euch Pro Clubs entweder egal ist oder ihr euch soweit distanziert habt, dass ihr nicht versteht, was Spielende wollen." Mit dem Statement forderten die Fans des Modus' eine Reaktion von EA SPORTS.

Die Pro-Clubs-Community fordert auf den sozialen Medien eine Reaktion auf das fehlende Crossplay im Pro-Clubs-Modus. #SaveProClubs Initiative

EA SPORTS will "Qualität liefern"

Die Entwickler geben innerhalb ihrer "Pitch-Notes" an, die Crossplay-Innovation "mit Qualität" liefern zu wollen: "Aufgrund der technischen Feinheiten bei der Implementierung von Crossplay, werden Modi, in denen Spielende zusammen spielen, derzeit kein Crossplay unterstützen."

EA SPORTS und seine Entwickler "sehen das Feedback der Community". Potenzielle Crossplay-Updates, Änderungen und Anpassungen würden geteilt, sobald sie verfügbar sind.

Crossplay scheint Studios immer wieder vor technische Probleme der Integration zu stellen. Fundamentale Teile des Spiels werden durch neue Systeme beeinflusst. Bei der Zusammenführung Qualität liefern zu können, die Spielende aller Plattformen zufriedenstellt, scheint ein langwieriger Prozess, in den diverse Entwickler auf Veranstaltungen wie der Devcom immer wieder Einblicke geben.

Möglichkeiten auf dem Transfermarkt vergrößern sich

Mehr Auswahl soll auf dem FUT Transfermarkt geboten werden. Hier werden PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Stadia zusammengelegt. PC und Switch hingegen behalten ihre eigenen Trading-Systeme.

Auch das Leaderboard wird zusammengelegt. EA SPORTS

Das Crossplay soll im Menü ein- oder ausgeschaltet werden können. Leaderboards werden demnach entweder ebenfalls zwischen allen Plattformen zusammengelegt oder global pro Plattform angezeigt.

Innerhalb der EA-Social Funktionen können Freunde auf anderen Plattformen gefunden und unter den kompatiblen Plattformen Match-Anfragen gesendet werden.

EA SPORTS vergrößert mit der Crossplay-Funktion insgesamt den Aktionsradius für seine Community. Modi wie Pro Clubs, die tatsächlich von der Funktion profitieren würden, werden derzeit jedoch noch ausgespart.