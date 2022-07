Am 30. September erscheint die Standard Edition von FIFA 23. Wenn ihr den neuen Teil auf PC spielen wollt, sollte euer Gerät folgende Systemanforderungen erfüllen. Erstmals seit FIFA 16 schraubt EA SPORTS diese nach oben.

FIFA 23 steht bereits in den Startlöchern. Vergangene Woche war kicker eSport in Vancouver zu Besuch. Dort haben wir für euch das neue FIFA angespielt und erste Informationen zu Crossplay und neuen Frauen-Teams bekommen.

Wer den neuen Ableger der FIFA-Reihe auf dem PC spielen möchte, sollte sich vergewissern, dass dieser zumindest die minimalen Systemanforderungen erfüllt.

FIFA 23 - das sind die Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Prozessor: Ryzen 5 1600 oder gleichwertig / Intel Core i5 6600k oder gleichwertig

Grafikkarte: Radeon RX 570 oder gleichwertig / GeForce GTX 1050 Ti oder gleichwertig

Speicherplatz: 100 Gigabyte

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte

Prozessor: Ryzen 7 2700X oder gleichwertig / Intel Core i7 6700 oder gleichwertig

Grafikkarte: Radeon RX 5600 XT oder gleichwertig / GeForce GTX 1660 oder gleichwertig

Speicherplatz: 100 Gigabyte

Erstmals seit FIFA 16 erhöht EA SPORTS ein einigen Bereichen die Anforderungen, zum Beispiel beim Prozessor. War zuvor ein Intel Core i3 ausreichend, wird dieser nun vom Intel Core i5 abgelöst. Auch bei den Grafikkarten verlangt der Entwickler künftig stärkere Ressourcen. Bei der GeForce war seit FIFA 16 eine GTX 460, 650 oder 660 abwechselnd ausreichend oder gar empfohlen.

eSport #16: EA SPORTS FC: Kann EA's Fußballspiel auch ohne die FIFA? Was lange spekuliert wurde, ist seit letzter Woche offiziell: FIFA wird vom Weltverband selbst entwickelt, EA's Spiel heißt künftig EA SPORTS FC. Kann das gut gehen? Diesen und weiteren Fragen geht der Jan Bergmann im kicker eSport Talk auf den Grund. Unsere Gäste: Michael Bittner (SV Werder Bremen eSports), Marvin Hintz (Ex-eSportler von Bayer 04 Leverkusen und Mitgründer von Academy of eSports) und Patrick Baur von doppelpass.digital.

Am 30. September erscheint FIFA 23 in der Standard-Edition auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia und PC. Drei Tage früher erfolgt der Anpfiff für die Champions Edition. Wer zudem EA Play besitzt, kann in diesem Zeitraum für zehn Stunden die Standard Edition spielen.