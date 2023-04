FIFA 23: Bundesliga-TOTS-Voting - FCB-Dominanz, Upamecano rausgepatzt?

Der FC Bayern München dominiert trotz Formkrise das Voting zum Bundesliga-TOTS für FIFA 23 Ultimate Team (FUT). Der große Unglücksrabe der letzten Wochen bleibt jedoch außen vor.

Eigentlich sollten sich in den Nominierungen für das Voting zum Bundesliga-TOTS nur Bundesliga-Leistungen niederschlagen. Bei einem der prominentesten Namen ohne Aussicht auf eine Spezialkarte in FUT 23 könnten allerdings die jüngsten Eindrücke aus einem anderen Wettbewerb eine Rolle gespielt haben. Dayot Upamecano hat das Champions-League-Aus des FC Bayern München gegen Manchester City mit individuellen Fehlern maßgeblich mitverschuldet.

Der Unglücksrabe, der für viele Fans stellvertretend für das Ende der internationalen Titelträume stand und steht, kann nicht ins Bundesliga-TOTS gewählt werden. Dabei wusste Upamecano in der laufenden Saison phasenweise durchaus zu glänzen, zwischenzeitlich galt er gar als stabilster Bayern-Verteidiger. Im Gegensatz zum Franzosen dürfen sich acht andere Münchner Hoffnungen auf eine TOTS-Karte in FUT 23 machen.

Auch Choupo-Moting geht leer aus

Zumindest Serge Gnabry und Alphonso Davies kommen aus dem Nominierten-Pool des FCB bislang mit einer schlechteren kicker-Durchschnittsnote als Upamecano weg. Generell darf die numerische Überlegenheit des Rekordmeisters angesichts des offenen Meisterkampfs hinterfragt werden. Über Gnabry und Davies hinaus stand auch Leroy Sané zuletzt immer wieder in der Kritik, Thomas Müller ist längst nicht mehr unumstritten gesetzt.

Der FC Bayern kann selbst bei optimaler restlicher Punkteausbeute nur noch auf maximal 74 Zähler kommen, schwächer standen die Münchner zuletzt 2011/12 (73) am Saisonende da. Beim 1. FSV Mainz 05 (1:3) hat es der FCB am Samstag nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit verpasst, die Tabellenführung auszubauen - stattdessen zog der BVB später gegen Eintracht Frankfurt (4:0) vorbei.

Unzweifelhaft kommen dennoch die Nominierungen für Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard daher. Nicht berücksichtigt worden ist wie Upamecano auch Eric Maxim Choupo-Moting, der mit zehn Treffern nach Musiala zweitbeste Torschütze der Bayern. Andernorts wurden ebenfalls torgefährliche Angreifer nicht zum Voting für das Bundesliga-TOTS nominiert - ein Blick nach Bremen und Freiburg lohnt.

Füllkrug ohne Partner, Freiburger Quartett

Natürlich ist Niclas Füllkrug als Top-Torjäger über jeden Zweifel erhaben, sein Sturmpartner Marvin Ducksch hat bei EA SPORTS aber offenbar keine Lobby. Mit elf Toren und sieben Assists steht er auf Platz sechs der Scorer-Wertung - kein Bundesliga-Spieler war bislang an mehr Treffern direkt beteiligt, ohne für das TOTS-Voting nominiert zu sein. Auch der Freiburger Michael Gregoritsch hatte sich bei 16 Scorerpunkten sicherlich Chancen ausgerechnet.

Apropos Freiburg: Der Sportclub ist mit vier Nominierten zwar ordentlich vertreten, Abwehrchef Matthias Ginter hat den Sprung etwas überraschend jedoch nicht geschafft. Das Voting-Quartett beschert Freiburg im Bundesliga-Ranking den dritten Platz - nur Borussia Dortmund hat außer dem FCB mehr Kandidaten in den eigenen Reihen. Der BVB kommt auf fünf Nominierte, trotz der neu gewonnenen Tabellenführung drei weniger als München.

Drei Vereine stellen keine Nominierten

Gerade Jude Bellingham dürfte im Mittelfeld wie im vergangenen Jahr wieder beste Aussichten haben. Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerreiro und Julian Brandt sind sicherlich nicht chancenlos. Auf Bayern, Dortmund und Freiburg folgen RB Leipzig, Bayer Leverkusen sowie Union Berlin mit jeweils drei TOTS-Kandidaten. Doch nicht nur in den oberen Gefilden der Tabelle ist EA SPORTS fündig geworden.

Mit Hertha BSC und dem VfB Stuttgart stellen auch zwei akut abstiegsgefährdete Mannschaften je einen Nominierten - Dodi Lukebakio und Wataru Endo gehen allerdings als krasse Außenseiter ins TOTS-Rennen. Überhaupt nicht repräsentiert sind mit der TSG Hoffenheim, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04 nur drei Vereine. Das Bundesliga-Voting läuft noch bis Freitagabend, abgestimmt wird auf der entsprechenden Unterseite.

Kleine Randnotiz zum Abschluss: Florian Wirtz ist trotz seiner langen Verletzungspause für das TOTS-Voting nominiert - dabei hat der Leverkusener 2022/23 bislang gerade mal zwölf Bundesliga-Partien absolviert. Zudem ist der nominelle offensive Mittelfeldspieler durchaus überraschend nur im Angriff zu positionieren.