FIFA 22: EA entfernt Ikone Diego Maradona

Nachdem es monatelang in der Gerüchteküche brodelte, ist es jetzt offiziell. EA SPORTS entfernt Diego Maradona aus den FIFA-Spielen. Welche Konsequenzen hat das für FIFA 22?

Diego Armando Maradona ist ohne Frage eine der größten Legenden der Fußballgeschichte. Dementsprechend wurde er in den FIFA-Spielen mit starken Icon-Karten gewürdigt. Nach einem Rechtsstreit werden diese jetzt aus FIFA 22 entfernt, wie EA im Spiel vermeldet hat.

Im November 2021 hat kicker eSport bereits über einen Rechtsstreit berichtet, bei dem die Anwaltsfirma Sattvica einen Urheberrechtsanspruch auf Maradonas Bilder erhob. EA hat Verträge rund um Maradonas Konterfei mit Maradonas Freund und Manager Stéfano Ceci abgeschlossen, laut der Klage soll dieser dafür aber gar nicht die Erlaubnis gehabt haben.

Maradona-Ikonen nicht mehr in FIFA Ultimate Team verfügbar

Diese Klage wurde von Richtern in Argentinien anerkannt, knapp vier Monate später sind die Konsequenzen zu spüren. EA hat per Meldung in FIFA 22 angekündigt, dass alles rund um Maradona aus dem Spiel entfernt wurde:

"Aufgrund einer Klage Dritter müssen wir Diego Maradona aus FIFA Ultimate Team-Packs, der Ultimate Draft und dem Soccer Aid World XI-Team entfernen. Diego Maradonas ICON-Items sind daher nicht mehr in Packs, SBCs und der FUT-Draft verfügbar. Die Preisspanne dieser Items wurde bis auf Weiteres festgelegt."

Der Publisher äußert seine Enttäuschung über diesen Fall und hofft, "eine der größten Legenden der Fußballgeschichte künftig wieder im Spiel zu haben." Spieler können in FIFA Ultimate Team vorerst also keine Maradona-Karten mehr bekommen. Wer jedoch eine solche Karte besitzt, soll diese behalten können.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.