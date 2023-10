Fiel warnt vor formschwachen Rostockern: "Die Qualität haben sie immer noch"

Mit zwei Siegen in Serie im Rücken empfängt der 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal das formschwache Hansa Rostock. Unterschätzen will Trainer Cristian Fiel den Gegner dennoch nicht.

Am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es im Max-Morlock-Stadion zu einem Duell, das es bereits vor knapp drei Monaten schon einmal gab. Zum Auftakt der Zweitligasaison hatte Hansa Rostock den FCN zu Gast, siegte durch Tore von John-Patrick Strauß und Nils Fröling mit 2:0.

Rostock in der Krise

Seitdem hat sich einiges verändert: Die Nürnberger fanden nach dem schwachen Saisonstart in die Erfolgsspur, gewannen zuletzt zweimal in Folge und kletterten auf Rang acht. Ganz anders die Kogge, die aus den vergangenen sieben Zweitligaspielen nur drei Zähler holte.

Nürnberg-Coach Cristian Fiel warnte auf der Pressekonferenz vor dem Pokalduell dennoch ausdrücklich davor, die Rostocker nicht erst zu nehmen: "Die Qualität, die sie am ersten Spieltag im Kader hatten, haben sie immer noch", so der 43-Jährige.

Daher müsse seine Mannschaft "auf die selben Dinge aufpassen". Dazu gehöre unter anderem, dass sie "superschnell umschalten, dass sie mit ihrer Größe viele Flanken reinspielen und dass sie den schnellsten Weg zum Tor suchen. Deswegen gibt es für uns überhaupt keinen Grund, Hansa Rostock auch nur in irgendeiner Art und Weise zu unterschätzen."

Aufwärtstrend beim FCN

Beim Club klappt zwar noch nicht alles, dennoch ist in den vergangenen Wochen eine positive Entwicklung zu sehen, findet auch Fiel: "Es geht darum, dass ich sehe, dass sie die Dinge, die ich einfordere, versuchen umzusetzen", freute sich der Coach und fügte hinzu: "Dass wir dem, was ich haben will, immer näherkommen, macht mich zufrieden."

Abgesehen von den länger verletzten Christopher Schindler, Jannik Hofmann, Johannes Geis und Joseph Hungbo konnten am Montag wieder alle Spieler mittrainieren. Hinter dem Einsatz von Nathaniel Brown und Jan Gyamerah, die am Wochenende in Kiel fehlten, steht trotzdem ein kleines Fragezeichen. Ob das Knie nochmal reagiert hat, "werde ich heute erfahren", so Fiel. Der in der Liga gesperrte Ivan Marquez wird gegen Rostock auf jeden Fall in den Kader zurückkehren.

Auch ein wenig Rotation ob der englischen Woche schließt der Cheftrainer nicht aus: "Es könnte sein, dass es die eine oder andere Änderung gibt. Kiel hat Körner gekostet. Wir haben einen großen Kader, jetzt gibt es die Möglichkeit, dem einen oder anderen Minuten zu geben."