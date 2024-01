In der Verlängerung: Bayerns Basketballer verlieren bei Fenerbahce

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague ihre vierte Niederlage in Serie kassiert. Am Donnerstag zog das Team von Cheftrainer Pablo Laso bei Fenerbahce Istanbul mit 91:98 (39:38, 81:81) nach Verlängerung den Kürzeren.

Kampf um den Ball: Scottie Jordan Wilbekin (3) und Elias John Michael Harris (20). Anadolu via Getty Images