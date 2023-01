Feigenspan da, Korb bleibt in Aalen: Der "Deadline Day" von Kickers Offenbach

Für Kickers Offenbach war der "Deadline Day" ein Wechselbad der Gefühle: Erst kassierten die Hessen eine Abfuhr bei Sascha Korb, wenig später kam mit Mike Feigenspan Verstärkung aus der 3. Liga.

"Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören?" So oder so ähnlich lautet eine beliebte Fragefloskel, die wohl die meisten schon mal gehört haben. Kommunikationsexperten raten zwar, zuerst das Gute zu erzählen, doch hält man sich strikt an die Chronologie, startete der letzte Tag der Transferperiode für Kickers Offenbach mit einer Enttäuschung.

Wunschkandidat Sascha Korb erhielt nämlich vom Ligakonkurrenten VfR Aalen keine Freigabe, "weil man auf einen Qualitätsspieler wie Sascha Korb beim Kampf um den Klassenerhalt nicht verzichten kann und möchte". So schreibt es der VfR. Da zwischen dem 29-Jährigen und Aalen ein Vertrag besteht, muss Offenbach nun auf den Mittelfeldmann im Kampf um den Aufstieg verzichten. Die Worte Korbs zeigen, dass es sich hier um mehr als nur ein Gerücht handelte: "Natürlich wäre ich gerne zurück nach Offenbach, meine Familie lebt dort, es ist eben Heimat." Doch der gebürtige Offenbacher ist Sportler durch und durch und richtet den Fokus wieder auf seinen Immer-noch-Verein: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein ehrgeiziger Spieler bin und alles für den Klassenerhalt geben werde."

Feigenspan soll Lemmer ersetzen

Also Bettdecke über den Kopf oder alternativ den anderen Klubs beim Transferieren zuschauen? Nein, sagte sich der OFC und vermeldete noch am Dienstag die Verpflichtung von Mike Feigenspan. Ein Spieler, der die 3. Liga schon 94-mal von innen gesehen hat und auch über jede Menge Regionalliga-Erfahrung verfügt. Fast noch wichtiger für Offenbach, was der in Kassel geborene 27-Jährige für die nahe Zukunft mitbringt. Offenbach freut sich auf einen variablen Offensivspieler, der schwerpunktmäßig über rechts kommt, aber auch im Zentrum sowie über links gebracht werden kann. Geschäftsführer Matthias Georg sagt in einer Meldung: "Wir sind froh, dass sich unsere Geduld ausgezahlt hat und wir mit Mike Feigenspan nach dem Abgang von Jakob Lemmer einen Spieler mit viel Tempo und Torgefahr für unsere Mannschaft hinzugewinnen konnten."

Auch Feigenspan geht die Aufgabe beim DFB-Pokal-Sieger von 1970 mit viel Optimismus an: "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ging dann doch ganz schnell über die Bühne in den letzten Tagen. Ich habe Bock mit der Mannschaft etwas zu bewegen, ich glaube, hier in der Stadt ist viel Feuer drin. Ich denke, dass die Mannschaft jetzt schon auf dem richtigen Weg ist, das sieht man."