"Bringt viele Fähigkeiten mit, die uns helfen": Dynamo verpflichtet Lemmer

Dynamo Dresden hat kurz vor seinem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr seinen ersten Winterneuzugang vorgestellt. Von den Offenbacher Kickers wechselt Jakob Lemmer zur SGD.

Kurz vor dem dem Start der Restrunde in der 3. Liga hat Dynamo Dresden seinen ersten Winterneuzugang verpflichtet: Jakob Lemmer wechselt ein halbes Jahr vor seinem Vertragende bei den Offenbacher Kickers zur SGD und unterschrieb beim Absteiger einen Vertrag bis 2025 - über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Jakob Lemmer hat durch seine starken Leistungen schon länger unser Interesse geweckt. Umso mehr freue ich mich, dass wir seine Verpflichtung nun bereits im Winter realisieren konnten", wird Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker in der Vereinsmitteilung zitiert.

Der Außenspieler überzeugte in der laufenden Saison mit acht Toren in 20 Regionalligaspielen und erzielte auch den einzigen OFC-Treffer im DFB-Pokal: Beim 1:4 in der 1. Runde gegen Fortuna Düsseldorf traf der 22-Jährige zum zwischenzeitlichen 1:2. "Torgefahr, Tempo und Durchsetzungsvermögen - er bringt viele Fähigkeiten mit, die uns weiterhelfen werden", stellte auch Becker fest. Doch nicht nur sportlich habe er die Verantwortlichen von Dynamo beeindruckt, sondern auch durch seine Mentalität, mit der er "sehr gut" zur Spielweise passt.

Offenbach verliert nächstes Eigengewächs

Schon am heutigen Mittwoch steigt Lemmer, der laut eigener Aussage nach Gesprächen mit Becker und Coach Markus Anfang sofort "Feuer und Flamme" war, ins Training des Drittligisten ein."Mein Ziel ist es, von Beginn an alles reinzuhauen, um so schnell wie möglich meinen Teil zu einem erfolgreichen Jahresstart beitragen zu können", so der Rechtsaußen.

Die Kickers verlieren hingegen nicht nur ihren aktuellen Topscorer, sondern nach Denis Huseinbasic, den es im Sommer zum 1. FC Köln zog, erneut ein Eigengewächs: Lemmer trug mit Ausnahme einer Leihstation bei Rot-Weiß Koblenz in der vergangenen Saison seit 2016 das Trikot der Offenbacher.