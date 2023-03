FCS zerlegt Bayreuth erneut - Waldhof siegt - Kilics Debüt glückt

Am Mittwoch gewann Oldenburg unter neuem Trainer das wichtige Abstiegsduell gegen den BVB - und gab die Rote Laterne ab. Mannheim und Dresden holten Heimsiege und ließen damit oben nicht locker. Saarbrücken nahm derweil Bayreuth erneut komplett auseinander und siegte mit 5:0.

Saarbrücken lässt nicht locker

Abstiegskandidat Bayreuth war an diesem unter der Woche ausgetragenen 27. Spieltag in Saarbrücken Außenseiter - und musste bereits ab der vierten Spielminute in Unterzahl klarkommen: Andermatt hatte nach einem groben Foul glatt Rot gesehen. Anschließend war es ein Spiel auf ein Tor, der FCS machte mächtig Druck und scheiterte zunächst immer wieder an SpVgg-Schlussmann Petzold. Die verdiente Führung durch Neudecker gab es im ersten Durchgang dennoch (38.). 25 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Rabihic dann zum 2:0.

Nach einer rüden Grätsche von Gaus ging es ab der 55. Minute mit zehn gegen zehn weiter. Saarbrücken war es egal, erneut Rabihic (68.), erneut Neudecker per direktem Freistoß (71.) und Routinier Grimaldi (82.) schraubten das Ergebnis letztlich auf ein sattes 5:0. Nach dem 6:0 im Hinspiel nahmen die Saarländer den Aufsteiger also erneut auseinander - und ließen zugleich im spannenden Rennen um Platz 3 nicht locker.

Mannheims Sulejmani hat das letzte Wort

Für den Moment hat Waldhof Mannheim diesen begehrten dritten Rang hinter den direkten und schon etwas enteilten Aufstiegskandidaten Elversberg und Freiburg II, der aufgrund des Bundesliga-Platzes des SC Freiburg ohnehin nicht aufsteigen darf, inne. Der SVW behauptete sich dabei in einem wilden Schlagabtausch gegen den FC Ingolstadt 04. Dabei hatten die Mannheimer erst in der 88. Minute das 3:3 kassiert, ehe Sulejmani in der 90. Minute der gefeierte Siegtreffer gelang.

In Freiburg erst keine, dann sechs Tore

Apropos Freiburg: Obwohl die Breisgauer wie erwähnt nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen werden, zeigt das Team von Trainer Thomas Stamm dennoch weiterhin volle Freude - und gewann an diesem Mittwoch das Spitzenspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 4:2. Dabei fielen alle sechs Treffer erst nach der Pause, wo der Sport-Club erst ein 2:0 verspielt hatte und ganz spät doch zustach. So waren es Baur (90.) und Guttau (90.+3), die nach dem zunächst bejubelten 2:2-Ausgleich des SVWW (Heußer, 72.; Hollerbach, 89.) den Dreier eintüteten.

Arslan macht für Dresden den Unterschied

Das Duell der Traditionsvereine Dynamo Dresden und MSV Duisburg ging derweil mit 2:0 an die Sachsen. Dabei war nach lange Zeit ausgeglichenem Clinch auf dem Rasen besonders auf Arlsans Standardkünste Verlass. Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler servierte zunächst einen Standard auf den Kopf seines Mitspielers Kammerknecht (66.), ehe eine weitere Freistoßflanke den Weg zu Duisburgs Girth flog - und diesem ein Eigentor zum entscheidenden 0:2 aus Sicht der Zebras folgte (76.). Dresden blieb damit an Mannheim dran.

Oldenburg ist nicht mehr Letzter

Blieb zu guter Letzt noch der Vergleich zwischen Schlusslicht Oldenburg und Borussia Dortmund II. Das letzte Wort sollten hier die Niedersachsen haben - oder besser: Der neue Trainer der Gastgeber, Suat Kilic, hatte das goldene Händchen. Nachdem es nach einem frühen VfB-Treffer von Schäfer (8. Minute, sein erstes Profitor) samt schneller BVB-Antwort (17., Michel) lange Zeit 1:1 gestanden hatte, brachte der Coach Adetula in der 85. Minute. Der Joker traf nach Zuspiel von Brand und Glück beim Abschluss - Ball noch entscheidend über Keeper Lotka abgefälscht - nur zwei Minuten später zum umjubelten 2:1. Oldenburg gab die Rote Laterne somit an Meppen ab.

