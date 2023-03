RWE stoppt Osnabrücks Serie - Durststrecken von SVE und 1860 gehen weiter

RWE hat Osnabrücks Auswärtsserie gestoppt. Dagegen gehen die Sieglos-Serien von 1860 München und Elversberg nach dem Remis in die nächste Runde. Das Heimdebüt für Meppens Trainer Ernst Middendorp ging gründlich in die Hose, während Aue Zwickau in Probleme bringt.

RWE stoppt Osnabrücks Serie

In Essen war erstmal Geduld gefragt, weil die Fans aus Osnabrück wegen eine Streckensperrung verspätet mit Bussen anreisen konnten. Die Partie war bis zur Pause recht ausgeglichen, dem VfL reichte eine Ecke (Beermann per Kopf) zum 1:0. Nach dem Wechsel ging RWE druckvoller zu Werke und verdiente sich den Ausgleich durch Ennali. Damit verpasste Osnabrück den sechsten Auswärtssieg in Serie.

1860 und Elversberg warten weiter auf den Dreier

Die Sieglos-Serien von 1860 München und Elversberg gehen in die nächste Runde, denn wieder gelang keinem Team ein Dreier beim 1:1. Dabei kamen die Gäste gut in die Partie rein, schnell zu ersten Möglichkeiten und Antonitsch war schließlich nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. Die Führung war verdient, weil der SVE die Partie dominierte. Allerdings glichen die Münchner nach einer Ecke zum 1:1 aus. Stellt sich noch die Frage, ob Verlaat mit dem Kopf dran war? Kurz vor dem Ende der Partie hatte 1860 sogar die Möglichkeit zum Sieg, doch Keeper Kristof hielt das Remis. Die SV Elversberg wartet damit seit vier Partien auf einen Sieg und 1860 München bereits seit acht Spielen.

Verl hat leichtes Spiel in Meppen

Das Heimdebüt für Meppens Trainer Ernst Middendorp ging mit 1:3 gegen Verl gründlich in die Hose. Die Hausherren gingen zu passiv zu Werke, was Verl schnell zur Führung nutzte. Wolfram stand bei seinem Kopfball zum 1:0 völlig frei. Nach einem Einwurf und zweifacher Kopfballverlängerung traf Sessa satt zum 2:0. Nach dem Wechsel wurde es nicht besser. Abifade, gerade mal zehn Minuten auf dem Platz, räumte seinen Gegenspieler ab und sah dafür die Rote Karte. Als wenig später erneut Sessa auf 3:0 erhöhte, war die Partie endgültig entschieden. Blacha gelang allerdings noch der sehenswerte Ehrentreffer.

Viktoria gleicht zwei mal aus

Beste Unterhaltung boten Halle und Viktoria Köln. Schon vor dem Spiel gab es eine gute Nachricht: HFC-Kapitän Nietfeld hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Trotz der guten Partie ging es zunächst ohne Tore wieder in die Kabinen. Gleich nach dem Wechsel war es dann Deniz, der für die Führung sorgte und den Startschuss gab. Viktoria glückte durch einen platzierten Schuss von Sontheimer aus 13 Metern der Ausgleich. Nur fünf Minuten später lag der HFC wieder in Front, weil Steczyk den Ball über die Linie stocherte. Allerdings sah es so aus, als hätte Keeper Voll den Ball schon mit der Hand kontrolliert. Alle Proteste halfen aber nichts. Sportlich gab Becker die Antwort zum 2:2.

Zwickaus Probleme werden größer

Im Sachsenderby entführte Aue die Punkte aus Zwickau. Die Gastgeber waren in der ersten Hälfte das bessere Team, verpassten es aber, in Führung zu gehen. Aue hingegen blieb größtenteils ungefährlich, Nazarov hatte mit seinem gefühlvollen Schuss die beste Chance der Veilchen. Nach dem Wechsel schlug Aue eiskalt zu. Nazarov und Tashchy in der Nachspielzeit trafen zum 2:0-Sieg. Damit bleibt Zwickau unter dem Strich.