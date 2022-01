FCM in Side: Arslan und Kwarteng dürfen sich zeigen

Der 1. FC Magdeburg, souveräner Spitzenreiter in der 3. Liga, bereitet sich in Side in der Türkei auf die restlichen Spiele vor - mit zwei Spielern, die zur Probe vorspielen.

Mit acht Zählern Vorsprung vor Braunschweig und Meppen ging Magdeburg in die Winterpause. Und der Tabellenführer will nichts unversucht lassen, bis zum Ende ganz oben zu bleiben. Mit Moritz Kwarteng und Ensar Arslan sind zwei Akteure im Trainingslager dabei, die immerhin schon Zweitliga-Luft schnupperten, deren Karriere zuletzt aber an Fahrt verloren hat.

Arslan, der bislang viermal im deutschen Unterhaus für den SV Darmstadt 98 aufgelaufen ist, kam in dieser Saison nur je einmal zu einem Kurzeinsatz in der Liga und im DFB-Pokal. Der Offensivmann ist ein Eigengewächs der Lilien, erhielt im Sommer 2020 seinen ersten Profivertrag und ist bis Juni 2022 an Darmstadt gebunden. Geht es für ihn nun in Magdeburg weiter?

Auch Kwarteng darf sich Hoffnungen machen. Immerhin bringt er die Erfahrung von drei Zweitliga-Kurz-Einsätzen im Trikot des Hamburger SV in der vergangenen Saison mit, 69 Partien bestritt der 23-jährige Mittelfeldspieler für den HSV II in der Regionalliga Nord. Seit Sommer 2021 ist Kwarteng vertragslos. Für Christian Titz ist Kwarteng kein Unbekannter, der FCM-Trainer hat den Mittelfeldmann in seiner Zeit beim HSV schon gecoacht.

Schmökel und Hoch: Ausleihe angedacht

Während sich Arslan und Kwarteng um eine Anstellung in Magdeburg bemühen, stehen die Zeichen bei Mittelfeldspieler Nico Granatowski (30, zwei Kurzeinsätze), der nicht mit ins Trainingslager gereist ist, auf Trennung. Bei den beiden 19-Jährigen Leon Schmökel und Ole Hoch, beide noch ohne Einsatz und in Side nicht dabei, ist laut Vereinsangaben "eine Ausleihe angedacht".