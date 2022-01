FCM gibt Kruth und Dzogovic Profiverträge

Der 1. FC Magdeburg hat seine beiden Eigengewächse Noah Kruth und Eldin Dzogovic mit Profiverträgen ausgestattet.

Die beiden Talente trainierten bereits seit dem vergangenen Sommer regelmäßig bei den Drittliga-Profis mit und waren auch im Trainingslager in der Türkei dabei.

Der 18-jährige Torhüter Kruth bestritt für den FCM sieben Partien in der U-19-Bundesliga. Zudem stand er bei zwei Pflichtspielen für die Profis zwischen den Pfosten - im Landespokal beim 5:0 in Haldensleben und beim 2:0 in Amsdorf.

Der gleichaltrige Defensivspieler Dzogovic bestritt sieben Partien in der U-19-Bundesliga sowie ein Spiel im DFB-Pokal der A-Junioren. Für die luxemburgische A-Nationalmannschaft stand er bisher einmal beim 0:1 im Freundschaftsspiel am 24. März 2021 gegen Katar auf dem Rasen. Zudem bestritt Dzogovic drei Partien für die U-17-Nationalmannschaft Luxemburgs.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Noah und Eldin zwei talentierte Spieler aus dem Nachwuchs an uns binden konnten", wird Sportchef Otmar Schork zitiert. "Beide sollen gezielt an das Profiteam herangeführt werden und mittelfristig den dauerhaften Sprung schaffen."