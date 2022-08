FC Bayern überlässt Köln die Hälfte der Ticketeinnahmen

Der Geldregen für Drittligist Viktoria Köln wird ein wenig stärker: Rekordmeister FC Bayern überlässt dem Klub die Hälfte der ihm zustehenden Ticketeinnahmen.

Viktoria Köln erwartet 50.000 Fans gegen den FC Bayern - so wie hier beim Heimspiel des 1. FC Köln. IMAGO/Vitalii Kliuiev

50.000 Zuschauer werden am Mittwochabend (Anpfiff 20.46 Uhr, LIVE! bei kicker) ins Kölner Rhein-Energie-Stadion strömen um den Pokalkracher zwischen dem FC Viktoria Köln und dem FC Bayern München zu sehen. Der kleine Drittligist macht das große Stadion in Müngersdorf voll, in dem normalerweise der Bundesligist 1. FC Köln zuhause ist - und freut sich nicht nur deswegen auf einen warmen Geldregen.

Denn die Gäste aus München überlassen Viktoria einen Teil der Ticketerlöse. "Präsident Herbert Hainer hat uns nach einem kurzen Schriftwechsel und wenigen Telefonaten mitgeteilt, dass der FC Bayern auf 50 Prozent der ihm zustehenden Ticketeinnahmen verzichtet", verkündet Viktoria-Geschäftsführer Eric Bock. Normalerweise wird der Gewinn aus den Ticketingeinnahmen zwischen den Vereinen geteilt, der Bundesligist verzichtet nun auf 50 Prozentseiner Hälfte.

Geldregen dank des DFB-Pokals

In welcher Höhe sich diese Geste auswirkt, konnten die Kölner am Dienstag noch nicht beziffern. Sicher ist aber: Die Marge dürfte dadurch nach Abzug aller durch den einmaligen Umzug ins große Stadion entstehenden Unkosten deutlich größer werden.

Der Pokal wird damit immer lukrativer für die Viktoria. Allein für die erste Runde überweist der DFB mehr als 200.000 Euro an jeden Teilnehmer.