Viktoria-Heimspiel gegen den FC Bayern ist ausverkauft

Am Mittwochabend (Anpfiff 20.46 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Drittligist Viktoria Köln auf Bundesligist und Rekordmeister FC Bayern München. Für die Begegnung zieht der Klub ins große Stadion in Müngersdorf um - das sogar ausverkauft sein wird.

2123 Menschen sahen das erste Heimspiel von Viktoria Köln in dieser Saison - einen 1:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden. Als der Klub von der rechten Rheinseite Dynamo Dresden mit 2:1 schlug, waren immerhin 3412 Fans im Sportpark Höhenberg. Mehr als zehnmal so groß wird die Kulisse dann am kommenden Mittwochabend: Vor rund 50.000 Zuschauern trifft die Viktoria in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Rekordmeister FC Bayern - dann aber im einige Kilometer entfernten Müngersdorfer Stadion.

Bis auf wenige VIP-Tickets ist das Duell bereits ausverkauft. Weil die Begegnung mit dem FC Bayern live in der ARD übertragen wird und bereits früh eine große Karten-Nachfrage absehbar war, entschied sich der Drittligist für den Schritt auf die andere Rheinseite. Damit, gleich alle Plätze besetzen zu können, rechneten die Verantwortlichen aber nicht. Der Sportpark Höhenberg, normalerweise der Heimspielort des Drittligisten, hat insgesamt 10.000-Plätze.

Im Rhein-Energie-Stadion ist für gewöhnlich der 1. FC Köln zuhause, der aber in der ersten Pokalrunde Ende Juli gegen Jahn Regensburg aus dem Pokal ausschied. Das Spiel Viktoria gegen Bayern wurde auf einen späteren Termin verlegt, weil die Münchener zu diesem Zeitpunkt den Supercup gegen RB Leipzig austrugen.