FC 24: Von virtuellem Drittliga-Niveau zur Haaland-Konkurrenz

Im europäischen Fußball hat derzeit kaum jemand einen Lauf wie Cole Palmer in der Premier League. Der junge Engländer ist einer der großen Durchstarter der Saison - was sich auch in EA SPORTS FC 24 widerspiegelt.

Cole Palmer hat in FC 24 noch kein realistisches Ingame-Gesicht. kicker eSport/EA SPORTS

Zehn Tore und zwei Vorlagen gelangen Cole Palmer allein in den vergangenen fünf Ligaspielen auf der Insel. Zuletzt schnürte der 21-Jährige beim 6:0 seines FC Chelsea gegen Everton gar einen Viererpack. Der offensive Mittelfeldmann ist einer der am rasantesten durchstartenden Spieler im europäischen Fußball. Dank seiner überragenden Form zog Palmer an der Spitze der Premier-League-Torschützenliste inzwischen mit Erling Haaland gleich - beide erzielten schon 20 Treffer.

Eine solche Explosion war zu Saisonbeginn noch nicht abzusehen gewesen. Zwar hatte Palmer sein Talent in bis dato 41 Pflichtspieleinsätzen für Manchester City bereits angedeutet. Der Engländer war bei den Skyblues aber zumeist nur Einwechsel- oder Ergänzungsspieler. Entsprechend mutig erschien die Entscheidung von Chelsea, für Palmer im Sommer fast 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Diese Wahrnehmung teilte wohl auch EA SPORTS zum Release von FC 24.

FUT: Basis-Karte auf Drittliga-Niveau

Der Entwickler verpasste Palmer zunächst eine 66er-Silber-Karte für Ultimate Team. Zum Vergleich: Selbst in der dritten englischen Liga haben mehr als 100 Spieler höher bewertete Basis-Objekte erhalten. Da EA SPORTS in FC 24 keine Upgrades mehr für die Starter-Items durchführt, wurde Palmer in FUT praktisch nur über Spezialkarten überhaupt spielbar. Zwei TOTW-Versionen (83 und 88) sowie seine Future-Stars-Variante (91) fallen virtuell erheblich stärker aus.

Mit besagten 20 Toren und zusätzlich neun Vorlagen ist Palmer nicht nur Top-Torschütze der Premier League, sondern aktuell auch bester Scorer. Eine Aufnahme ins Team of the Season wirkt daher absolut realistisch. Als TOTS-Karte könnte der Nationalspieler der Three Lions eine Gesamtbewertung im mittleren bis oberen 90er-Segment erreichen.

Karrieremodus: Fünf Upgrades seit September

Im Karrieremodus von FC 24 startete Palmer mit 67 Punkten als Overall-Rating. Seit September 2023 hat EA SPORTS schon fünfmal nachjustiert - mittlerweile ist er bei 77 Zählern angekommen. Kurios: Das Potenzial des Youngsters hat der Entwickler zuletzt hingegen reduziert. Am 9. April wurde eine Anpassung im Spiel vorgenommen, die den zukünftigen Wert von 86 auf 84 gesenkt hat. Ein fragwürdiger Vorgang angesichts der jüngsten sportlichen Auftritte Palmers.

Die 77er-Gesamtbewertung wird der Wichtigkeit des Spielmachers noch nicht gerecht. Aus einer schwachen Chelsea-Mannschaft, die aktuell nur den neunten Tabellenplatz belegt, sticht Palmer klar hervor. Er war an fast der Hälfte aller Blues-Treffer (29 von 61) direkt beteiligt. Es ist folglich davon auszugehen, dass EA SPORTS im Karrieremodus noch das eine oder andere Upgrade vornehmen wird - spätestens in FC 25 dürfte Palmer mit mehr als 80 Punkten aufwarten.