Könige der Königsklasse: Das Top-Team der Champions League in FC 24

Abwehr: Joao Cancelo - FC Barcelona - 86 GES

Beim FC Bayern wurde Joao Cancelo in der letzten Saison nicht glücklich, in Barcelona trumpft er auf. Drei direkte Torbeteiligungen stehen in der Königsklasse schon zu Buche. Auf der rechten Defensivseite macht dem Portugiesen und seinen 86 Punkten in FC 24 niemand etwas vor. kicker eSport/EA SPORTS