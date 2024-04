Forscht sich Jugend zum Titel? Liverpool-Talente in FC 24 und im echten Leben

Jayden Danns - 63 GES - 81 POT - 18 Jahre

In der U-18-Version der Premier League trifft Jayden Danns, wie er will: Neun Tore erzielte er in bislang neun Partien. Auch im FA Cup deutete er seine Treffsicherheit bereits an - gegen Southampton schnürte er in nur 27 Minuten einen Doppelpack. Liverpool FC via Getty Images