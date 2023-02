Farke wehrt sich: "Das ist komplett unrealistisch"

6:39Gladbachs Trainer Daniel Farke wollte am Ende der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) unbedingt noch etwas loswerden und setzte zu einem mehrminütigen Monolog an. Sein Ansinnen: Klarstellen, warum Gladbach als Tabellenzehnter nicht den Erwartungen hinterherläuft, sondern vielmehr im Soll und auf dem richtigen Weg ist. Sein kompletter Ansatz im Video ...