"Diese Personen brauchen wir nicht": Benfica-Fan bewirft Schmidt mit Wasserflasche

Benfica Lissabon wird die Meisterschaft in dieser Saison aller Voraussicht nach verpassen. Teile des Anhangs quittieren dies mit Pfiffen und Kritik. Roger Schmidt hat sich in Faro am Montagabend gewehrt.

Auch ein 3:1-Sieg beim SC Farense konnte die Wogen nicht glätten. Rund um Benfica herrscht weiterhin keine gute Stimmung. Zwar brachte der Dreier an der Algarve den amtierenden Meister wieder auf sieben Punkte an den tags zuvor ebenfalls siegreichen Stadtrivalen Sporting heran. Doch es sind nur noch vier Spieltage im portugiesischen Oberhaus - ein Wunder muss her.

Die meisten Benfica-Fans glauben an ein solches nicht. Nach dem Spiel wurden Roger Schmidt und seine Mannschaft lautstark ausgepfiffen, der deutsche Trainer von einem Anhänger aus dem Gästeblock beim Verlassen des Feldes sogar mit einer Wasserflasche beworfen.

Schmidt (57) übte danach deutliche Kritik. "Diese Leute sind für mich keine Benfica-Fans", sagte der ehemalige Leverkusener Coach, seit 2022 für den Traditionsklub tätig. "Ich weiß, dass ich das nicht ändern kann. Ich will nur sagen, dass wir unsere Fans brauchen. Wir wollen nichts Besonderes, nur Unterstützung in schwierigen Spielen."

Aus in Pokal und Europa League

Den Fans geht es offensichtlich nicht nur um den Tabellenplatz, die Spielweise der Mannschaft um die argentinischen Routiniers Nicolas Otamendi und Angel di Maria (beide 36) gefällt dem Publikum nicht.

Das war zuletzt auch nach dem 2:1-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Olympique Marseille offenkundig geworden - als hätten die Fans eine Ahnung gehabt, dass das nicht reichen würde, kam es im Rückspiel in Südfrankreich zum dramatischen Aus im Elfmeterschießen.

Auch vor einem Liga-Spiel hatte es gegen Schmidt und sein Team von Teilen des Benfica-Anhangs Pfiffe sowie Buhrufe gegeben. "Wir brauchen positive Fans, die Benfica lieben und die Mannschaft unterstützen. Aber diese Personen brauchen wir nicht. Ich hoffe, dass sie demnächst zu Hause bleiben", sagte Schmidt, der Anfang des Monats auch im nationalen Pokal-Halbfinale an Sporting gescheitert war.

Patzt Sporting in Porto?

Es droht also eine titellose Benfica-Saison. Was ist noch drin für die Adler? Gegen Braga, bei Famalicao, gegen Arouca und bei Rio Ave muss wohl die Maximalzahl von zwölf Punkten eingefahren werden. Die Hoffnung besteht darin, dass Sporting am Sonntagabend beim FC Porto stolpert und dann das große Nervenflattern bekommt gegen Mannschaften, die allesamt tief in den Abstiegskampf verstrickt sind.

Gelingt Benfica im Endspurt noch die Aufholjagd? Im Tabellenrechner zur portugiesischen Liga kannst du das Saisonfinale durchspielen.