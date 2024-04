Sporting zittert sich ins Finale - Schmidt hadert nach Benficas Aus

Benfica hat den Einzug ins Pokalfinale im Lissaboner Derby gegen Sporting knapp verpasst. Roger Schmidt bleiben von vier Titelchancen damit nur noch zwei - für eine davon wird schon der Samstag wegweisend.

Seit 2017 wartet Benfica auf einen Triumph in der Taca de Portugal, dem wichtigsten Pokalwettbewerb des Landes. Und dabei bleibt es. Am Mittwochabend kam die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt im Halbfinalrückspiel gegen den Lissaboner Stadtrivalen Sporting nicht über ein 2:2 hinaus, was nach dem 1:2 im ersten Aufeinandertreffen zu wenig war, um erstmals seit 2021 das Endspiel zu erreichen.

Die Gäste zeigten sich schlicht kaltschnäuziger vor dem Tor und gingen durch den dänischen Nationalspieler Hjulmand (47.) und Paulinho (55.) in einer wilden Phase nach dem Seitenwechsel zweimal in Führung. Zwar kam Benfica jeweils blitzschnell zurück und glich durch Weltmeister Otamendi (52.) und Rafa (64.) aus, doch mehr wollte vor dem Tor nicht gelingen.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht und von Anfang an wie eine Mannschaft gespielt, die das Finale erreichen wollte. Leider haben wie viele Chancen vergeben", bilanzierte Schmidt, der seinem Team dennoch zu einer "tollen Leistung" gratulierte. Sporting habe zwar ebenfalls sehr gut gespielt, "aber ich denke, wir waren heute die bessere Mannschaft und hatten es verdient, ins Finale einzuziehen". Zumal Schmidt, der sich für seine Beschwerde während der Partie Gelb einhandelte, dem Schiedsrichter einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff vorwarf.

Am Samstag empfängt Sporting Benfica - mit gemischten Gefühlen

Nachdem Benfica - wie auch Sporting - im Januar bereits im Ligapokal im Halbfinale hängengeblieben war, bleiben nur noch zwei Chancen, um eine titellose Saison zu vermeiden. In der Europa League steht in der kommenden Woche das Viertelfinalhinspiel gegen Olympique Marseille an, in der Liga am Samstag (21.30 Uhr) der womöglich vorentscheidende Showdown um die Meisterschaft: Auswärts gibt es ein schnelles Wiedersehen mit Sporting, das die Tabelle mit einem Punkt vor Titelverteidiger Benfica und einem absolvierten Spiel weniger anführt.

Laut Ruben Amorim, dem vor allem vom FC Liverpool umworbenen Erfolgstrainer Sportings, gehen beide Mannschaften "mit einem guten und einem schlechten Gefühl" ins nächste Derby: "Wir, weil wir durchgekommen sind, aber weniger gut gespielt haben, Benfica, weil sie besser waren. Aber dieses Spiel wird eine andere Geschichte werden."

Den zweiten Pokalfinalisten spielen der FC Porto und Vitoria Guimaraes aus, die sich an diesem Mittwoch (21.15 Uhr) erstmals duellieren.