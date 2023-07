Fanforscher über DFB: "Viel zu abgehoben gegenüber Fans"

Die Identifikation vieler Fans mit dem DFB nimmt ab. Sportwissenschaftler und Fanforscher Harald Lange nennt Gründe, wirft dem Verband Arroganz vor und hat wenig Hoffnung, dass es besser wird.

Laut Professor Dr. Harald Lange, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg, hat der DFB in seiner Spitze eine Werteproblem. "Bei Werten, die im Sport gerne hochgehalten werden, Glaubwürdigkeit, Transparenz, machen Fans und Mitglieder Abstriche, wenn sie auf die DFB-Spitze in Frankfurt schauen. Das scheint ein ganz großes Problem zu sein", sagt Lange im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und bemängelt mit deutlichen Worten: "Spätestens nach der WM 2018 hätte man Reformen erwartet, dass Dinge infrage gestellt werden, dass man auch mal ehrlich Bilanz zieht. Stattdessen vertröstet der Verband die Fans immer nach negativen Ereignissen. Der DFB weiß nicht mehr angemessen zu reagieren."

Lange sieht gar einen systemischen Fehler beim DFB, "der viel zu abgehoben gegenüber Fans auftritt. Diese Arroganz taucht bei Themen wie Nachwuchsförderung von Spielern und Trainern auf, wo die Basis mit dem Vorgehen an der Spitze unzufrieden ist". Das System DFB sei für Personen, die von der Basis kommen und in Führungsverantwortung gehen wollen, undurchlässig.

Leiter der Fan- und Fußballforschung in Würzburg: Professor Dr. Harald Lange. imago/epd

Für die Zukunft der Fankultur hinsichtlich des DFB zeigt sich der Wissenschaftler ebenfalls pessimistisch und gibt dem Verband einen Rat: "Anstatt sich in erster Linie an den Event-Fans zu orientieren, wäre mein Rat, dass man auch die eingefleischten Fans gewinnt. Die hat man seit dem WM-Titel 2014 sträflich vernachlässigt - wohingegen sich Vereine, die ihre Fans mit ins Boot holen, deutschlandweit stärker etablieren, mehr Zulauf kriegen."

Die Klubs in der Bundesliga sieht Lange einen Schritt weiter, da die Fans mehr Einfluss haben, und nennt das Beispiel Bayern München. Der Klub hat den Sponsoring-Deal mit Katar nach heftiger Kritik zuletzt auslaufen lassen. Das Beispiel Hertha BSC zeige, dass die Fans sogar eigene Leute in höchste Ämter bringen können. Kay Bernstein wurde als ehemaliger Ultra zum Vereinspräsidenten gewählt. Eine Entwicklung, die beim DFB nicht auszumachen ist.

Lange war bereits 2022 an einer Umfrage beteiligt, die dem DFB ein desaströses Zeugnis ausstellte. So stellten beispielsweise über 90 Prozent der Befragten dem Verband eine schlechtes oder sehr schlechtes Image aus. Der DFB hatte die Studie damals als tendenziös bezeichnet.