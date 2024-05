Ex-Profis geben sich in Ottensen die Klinke in die Hand: Schahin ersetzt Trulsen als "Co"

Der FC Teutonia Ottensen setzt in der neuen Saison auf ein komplett neues Trainerteam: So wird etwa André Trulsen durch Dani Schahin getauscht.

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Es war eine unterm Strich enttäuschende Saison beim Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen. Die Hamburger, mit Ambitionen gestartet, werden in der am kommenden Sonntag zu Ende gehenden Spielzeit nur auf einem Mitttelfeldplatz landen. Im Hinblick auf die kommende Saison wurde mit Kevin Weidlich jüngst ein neuer Mann installiert: Der 34-Jährige, der weiterhin auch als Spieler aktiv bleibt, kümmerte sich zunächst um das Trainerteam, in dem mit Nabil Toumi bereits Ende April ein neuer Hauptverantwortlicher gefunden wurde.

In Reihe zwei allerdings gibt es nun interessante Personalien: So wurde am Donnerstag bekannt, dass auch der Weg von Co-Trainer André Trulsen (58) bei den Hamburgern im Sommer endet. Sein Vertrag wurde - ebenso wie der von Torwarttrainer Nils Segelken - nicht verlängert. Ex-Profi Trulsen (über 200 Bundesliga-Spiele für St. Pauli und den 1. FC Köln) war seit vergangenen Sommer Co-Trainer beim FC Teutonia. "Wir sind sehr dankbar für die geleistete Arbeit in den vergangenen Spielzeiten. Beide waren immer mit vollem Einsatz dabei und haben alles für den Verein gegeben", sendet Weidlich seinen Dank zum Abschied.

Schahin neuer "Co"

Ersetzt wird Trulsen durch einen anderen Mann mit Bundesliga-Vergangenheit: Dani Schahin wird Trainer Toumi in der kommenden Saison zur Seite stehen. Der heute 34-jährige Schahin spielte in der Vergangenheit unter anderem für den SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf und Roda JC in den Niederlanden, bis er 2019 seine Karriere beendete. Insgesamt kommt er auf jeweils 46 Einsätze in der 1. Bundesliga und der niederländischen Eredivisie, sowie 59 Spiele in der 2. Bundesliga. Mit Timucin Gürsan, einst bereits Toumis Assistent bei dessen Station TSV Buchholz, gibt es noch einen zweiten Assistenten, neuer Torwarttrainer wird Ex-Spieler Bennett Schauer.

"Wir sind sehr froh, dass wir jetzt unser gesamtes Trainerteam gefunden haben. Dani bringt eine Menge Erfahrung mit, die er bei uns einbringen soll. Timucin hat in der Vergangenheit schon mit unserem Chef-Trainer Nabil zusammengearbeitet und ist in Hamburg bestens vernetzt. Bennett kennt bereits den Verein und hat trotz seines jungen Alters schon viel erlebt. Wir sehen uns bestens aufgestellt", so Weidlich, der mit Offensivspieler Christian Stark vom Oberligisten ETSV Hamburg auch schon einen Neuzugang auf dem Feld gefunden hat. Michael Igwe (Kickers Emden) und Leonard Brodersen (Fortuna Düsseldorf II) stehen schon als Abgänge fest.