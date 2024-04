"Leader" Weidlich steigt in die Kaderplanung des FC Teutonia ein

Der FC Teutonia Ottensen hat einen neuen Sportlichen Leiter installiert und ist dabei im eigenen Verein fündig geworden: Kevin Weidlich geht ans Ruder, was offenbar nicht gleichbedeutend mit seinem Karriere-Ende ist.

Soll sein "großes Netzwerk" in die Kaderplanung des FC Teutonia Ottensen einfließen lassen: Kevin Weidlich IMAGO/Claus Bergmann

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der FC Teutonia Ottensen stellt sich zur kommenden Saison neu auf: Dass Nabil Toumi neuer Chef-Trainer wird, steht seit wenigen Tagen fest. An seiner Seite wird ein bei den Teutonen bekanntes Gesicht als Sportlicher Leiter fungieren: Kevin Weidlich. Der 34-Jährige wechselte Ende Juli 2021 zu den Hamburgern und war seither Führungsfigur auf dem Feld. Vorher schon sammelte er bei Klubs wie Energie Cottbus, BFC Dynamo oder Fortuna Köln geballte Regionalliga-Erfahrung, lief für Cottbus sogar 35-mal in der 3. Liga auf.

Nach Informationen des lokalen Portals "Fussifreunde" wird Weidlich auch weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen, sein aktueller Verein hebt indes hervor, dass Weidlich gemeinsam mit Toumi den Kader der neuen Saison planen wird. Der 1. Vorsitzende Liborio Mazzagatti blickt in einer Meldung auf die jüngere Vergangenheit zurück: "Kevin hat sich in den vergangenen Jahren als Leader auf und neben dem Platz bewiesen. Er war mit seinen Leistungen an unseren Erfolgen beteiligt. Wir sind sehr froh, dass Kevin bei uns bleibt. Mit seiner Expertise und seinem großen Netzwerk ist er eine große Bereicherung für uns."