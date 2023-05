Ex-Nationalspieler am Ruder: Kracht wird neuer Präsident des 1. FC Lok Leipzig

Was sich in den letzten Tagen abgezeichnet hatte, ist nun fix: Ex-Profi Torsten Kracht wird neuer Präsident des Nordost-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig.

Der 1. FC Lok Leipzig hat einen neuen Präsidenten: Torsten Kracht, hauptberuflich in der Immobilienwirtschaft tätig, übernimmt den neuen Posten im Ehrenamt. IMAGO/Jan Huebner

Aufsichtsrat und Präsidium des 1. FC Lok Leipzig waren sich einig: Torsten Kracht wird neuer Präsident des Traditionsklubs aus dem Stadtteil Probstheida und folgt damit auf Thomas Löwe, der sein Amt aus privaten Gründen niederlegen musste. Dass der zweimalige Nationalspieler der DDR und 167-malige Bundesliga-Spieler für dieses Amt der favorisierte Kandidat sei, hatte sich in den vergangenen Tagen bereits herauskristallisiert, nicht zuletzt deswegen, da Kracht als Vizepräsident schon tief in die Geschicke der Leipziger involviert gewesen ist.

Olaf Winkler, Aufsichtsratsvorsitzender bei Lok, wählt in einer Meldung die persönliche Anrede in Richtung Kracht: "Von deiner sportlichen Expertise und deinen wirtschaftlichen Erfahrungen und Kontakten hat unser Verein in den vergangenen zwei Jahren schon stark profitieren können. Mit enormer Power warst du als Vizepräsident bis jetzt aktiv. Wir sind überzeugt, dass du das Amt des Präsidenten von Thomas Löwe zukünftig im Sinn unseres Vereins bestens weiterführen wirst."

Löwe wünscht seinem Nachfolger indes die volle Unterstützung von Verantwortungsträgern, Mitgliedern, Fans und Sponsoren, während Kracht zu seiner Beförderung sagt: "Ich weiß um die Schwere und Besonderheit dieser Aufgabe und versuche, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit allen Gremienmitgliedern, Mitarbeitern und Ehrenamtlern weiterzugehen." Der 55-Jährige kündigt an: "Wir wollen die positive Entwicklung bei der Infrastruktur auf unserem Gelände, im sportlichen Bereich und anderswo nahtlos fortsetzen."