Maguire schon wieder Pechvogel: Kellerkind Everton schockt ManUnited

Dem FC Everton ist im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag geglückt. Die Toffees schlugen Manchester United, für das die Champions League in weite Ferne rückt.

Bei abstiegsgefährdeten Toffees begann United bestimmend, erspielte sich früh zwei gute Chancen. Rashford, der mal wieder in der Startelf stand, zielte beide Male jedoch nicht genau genug und fand seinen Meister jeweils in Pickford (9., 12.). Kurz darauf wurde Cristiano Ronaldo geblockt (14.).

Pickfords Vorderleute ließen sich zwar nicht überrollen, brachten selbst aber kaum etwas zustande. Bis sich in der 27. Minute Gordon ein Herz fasste und aus 20 Metern abzog - Unglücksrabe Maguire fälschte den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab. Trotz Vorteilen in puncto Ballbesitz tat sich United in dieser Phase schwer und hätte durch Richarlison beinahe noch ein zweites abgefälschtes Gegentor kassiert (36.).

Bei den Red Devils haperte es vor allem am letzten Pass, das blieb auch nach dem Seitenwechsel so. Sinnbildlich, wie Rashford Bruno Fernandes' Zuspiel nicht ganz erreichte (50.). Bessere Szenen konnte United allerdings kaum verbuchen, Maguire dafür aber diesmal gegen Gordon klären (56.).

Späte Ausgleichschance für CR7

Am aussichtsreichsten waren noch Flanken in Richtung Cristiano Ronaldo, der sich im Goodison Park jedoch auch nicht durchsetzen konnte. Everton blieb indes aktiv genug, um seine Gäste zu beschäftigen und defensiv die Konzentration hochzuhalten. So parierte Pickford Pogbas Fernschuss (81.) und Gray blockte gegen Wan-Bissaka (83.), während United die Zeit davonlief. Eine richtig gute Ausgleichschance hatte nur CR7, dessen Versuch unglücklich abgefälscht wurde und Keeper Pickford traf (90.+3).

Traditionsklub Everton bejubelte also einen wichtigen Dreier und konnte die Konkurrenz im Abstiegskampf vorerst auf vier Punkte distanzieren. Die Red Devils bleiben derweil Siebter, mindestens drei Zähler hinter Champions-League-Platz 4. Tottenham oder Arsenal können noch nachlegen.