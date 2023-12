Evenepoel geht auf "Entdeckungsreise" und fährt erstmals die Tour

Ziel Nizza: Der belgische Radstar Remco Evenepoel wird im kommenden Jahr sein langersehntes Debüt bei der Tour de France geben und gegen die drei "Rundfahrt-Götter" antreten.

Preisträger und bald Tour-Fahrer: Remco Evenepoel bei einer Sportgala in Zaventem. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Das kündigte der Zeitfahrweltmeister vom Team Soudal-Quick Step im Rahmen der belgischen Sportgala an. "Es wird eine Entdeckungsreise", sagte Evenepoel, der bei der Veranstaltung zum Sportler des Jahres gekürt wurde, der Tageszeitung "Het Nieuwsblad". Denn in Titelverteidiger Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar und Primoz Roglic seien "die Rundfahrt-Götter am Start", wenn die Frankreich-Rundfahrt wegen Olympia 2024 Richtung Nizza und nicht nach Paris führt.

Aktuelles vom Radsport Deutschland-Tour 2024 endet in Saarbrücken

Ziel sei ein Platz in den Top 5, betonte der 23-Jährige, der in der abgelaufenen Saison neben dem WM-Titel im Kampf gegen die Uhr auch das Bergtrikot der Spanien-Rundfahrt und den Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hatte - und damit seine starke Form aus 2022 bestätigte.

Podcast Gibt es Konsequenzen beim FC Bayern München? Die Bayern erlebten mit dem 1:5 gegen Frankfurt ein Déjà-Vu und müssen auf Gnabry verzichten. Die DFL bekommt einen Investor, der FC Girona stürmt an die Tabellenspitze. alle Folgen

Nun wäre es für ihn "ein Traum", erklärte Evenepoel, wenn er bei der Großen Schleife "besser abschneiden würde als nur einer dieser drei. Und ein Etappensieg ist natürlich auch möglich. Dann habe ich bei den drei großen Rundfahrten Etappen gewonnen."

Vuelta-Sieg und Giro-Etappenerfolge 2022

Nach seinem Gesamtsieg bei der Vuelta 2022 war Evenepoel in diesem Mai zum zweiten Mal beim Giro d'Italia gestartet. Auch dort überzeugte der Belgier mit gleich zwei Siegen im Einzelzeitfahren, als Träger des Rosa Trikots musste er aufgrund einer Corona-Erkrankung die Rundfahrt jedoch nach der neunten Etappe verlassen.

In 2024 schielt Evenepoel aber nicht nur auf die Tour, seine Saison dreht sich auch um Lüttich "und die Olympischen Spiele in Paris, gefolgt von der Weltmeisterschaft". Beim Radsport-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich peilt er den Titel-Hattrick an, bei den Sommerspielen sollen Medaillen im Zeitfahren und Straßenrennen folgen.