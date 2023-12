Europameister-Kapitän Chiellini beendet seine Karriere

Nach 23 Jahren Profikarriere hat Giorgio Chiellini genug: Der Europameister von 2021 hängt die Schuhe an den Nagel. Die letzte Krönung blieb ihm verwehrt.

Giorgio Chiellini beendet "die schönste und intensivste Reise" seines Lebens, wie der 39 Jahre alte Italiener am Dienstagnachmittag via soziale Medien verkündete: seine 23 Jahre andauernde Karriere als Fußballprofi. "Du warst mein Ein und Alles", schrieb der beinharte Verteidiger gewissermaßen an den Fußball: "Mit dir bin ich einen einzigartigen und unvergesslichen Weg gegangen."

Begonnen hatte dieser Weg schon früh. Bereits mit 16 Jahren hatte Chiellini, vom Mittelfeldspieler zunächst zum Linksverteidiger umgeschult, in der Serie C erste Einsätze für seinen Jugendverein US Livorno absolviert. 2002 verpflichtete ihn die Roma, die ihn allerdings umgehend nach Livorno zurückverlieh. Der große Wechsel folgte 2004 zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin, damals eine der besten Mannschaften Europas.

Auch bei den Bianconeri durfte sich Chiellini nicht direkt versuchen, auf der Leihstation Fiorentina reifte er 2004/05 zum Serie-A-Spieler. Anschließend vertraute ihm Juve-Trainer Fabio Capello - und Chiellini vertraute der Alten Dame, als 2006 im Zuge des Spielmanipulationsskandals der Zwangsabstieg ins Haus stand. Auf dem Weg zurück nach oben wurde der Linksfuß zum Innenverteidiger, zu einem der besten im ganzen Land.

Karrierekrönung 2021

Nach dem Wiederaufstieg 2007 war Chiellini aus der Juve-Stammelf nicht mehr wegzudenken, wurde auch in der Nationalmannschaft zum Leistungsträger, führte das Erbe großer italienischer Verteidiger wie Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta oder Fabio Cannavaro fort. Zum Weltmeisterkader 2006 zählte der 117-malige Nationalspieler (acht Tore) noch nicht, die Krönung seiner Karriere folgte erst mit dem Europameistertitel als Kapitän 2021.

Die ganz große Krönung im Verein blieb aus - mit Juve verlor Chiellini die Champions-League-Endspiele 2015 gegen den FC Barcelona und 2017 gegen Real Madrid -, der Haudegen vertröstete sich mit neun Meisterschaften in Serie. Die US-amerikanische Meisterschaft mit dem Los Angeles FC, die er 2022 nach seinem Abgang aus Turin sogleich gefeiert hatte, konnte Chiellini im letzten Spiel seiner Karriere nicht verteidigen: Der LAFC unterlag Columbus Crew mit 1:2.