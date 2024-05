Etappensieg Nummer sechs am Monte Grappa: Pogacar steht vor Gewinn des Giro

Auch bei der finalen Bergetappe beim Giro d'Italia ließ Tadej Pogacar der Konkurrenz keine Chance, sicherte sich seinen sechsten Etappensieg und baute die Führung im Gesamtklassement weiter aus. Damit steht der Slowene unmittelbar vor dem Gesamtsieg am Sonntag.

Tadej Pogacar steht bei seiner ersten Teilnahme am Giro d'Italia vor dem Gesamtsieg. Auf der 20. Etappe am Samstag von Alpago nach Bassano Del Grappa, bei der der anspruchsvolle Monte Grappa gleich zweimal bezwungen werden musste, ließ der Slowene mit dem nächsten Solo über knapp 35 Kilometer alle Konkurrenten hinter sich und baute seine Gesamtführung vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez (Bora-hansgrohe) auf 9:49 Minuten aus. Es war bereits der sechste Etappensieg des 25-Jährigen bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Pogacar wird dadurch auch am Sonntag im Rosa Trikot des Gesamtführenden in Rom starten. Sollte er auf der finalen Etappe ohne Verletzung bleiben, ist ihm der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen - auf den letzten Etappen der Grand Tours wird der Führende für gewöhnlich nicht mehr attackiert.

Lockeres Solo über 35 Kilometer

Lange führte ein Ausreißer-Trio um Alessandro Tonelli und Giulio Pellizzari (beide Bardiani CSF) sowie Pelayo Sanchez (Movistar Team) das Rennen an, von dem vor den finalen 45 Kilometern nur noch Pellizari übrig blieb. Der Youngster aus Italien hatte zu diesem Zeitpunkt gut 2:30 Minuten Vorsprung auf die Favoritengruppe. Doch dann machte das UAE Team ernst für seinen Kapitän.

Gezogen von anfangs vier Helfern, allen voran Rafal Majka, schob sich Pogacar immer weiter an den Ausreißer heran, ehe er etwa 35 Kilometer vor dem Ziel am finalen Anstieg zum Monte Grappa mit durchschnittlich 8 Prozent Steigung selbst zur Attacke überging. Pellizari, dem nach seiner langen Ausreißerfahrt zunehmend die Kraft ausging, war schnell eingeholt, und Pogacar zog weiter voll durch. Am Ende des letzten steilen Anstiegs lag der Slowene knapp zwei Minuten vor dem Hauptfeld um seine Konkurrenten Martinez und Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

Die verbleibende Distanz spulte der 25-Jährige mit einem beeindruckenden Solo locker herunter, hatte sogar Zeit, sich mit aufdringlichen Fans anzulegen oder einem Jungen am Wegrand seine Flasche zu schenken. Auch die anspruchsvolle Abfahrt hinunter in den Zielort Bassano Del Grappa meisterte der 25-Jährige fehlerlos und durfte sich im Ziel über den nächsten Etappensieg freuen, ehe 2:08 Minuten nach ihm die Verfolger über die Ziellinie spurteten. Tageszweiter wurde Valentin Paret Peintre (AG2R La Mondiale), im Gesamtklassement behauptete Martinez, Dritter im Ziel, seinen zweiten Platz.

Pogacar greift im Sommer nach dem Double

Pogacar, der sich bereits auf der ersten Bergankunft am zweiten Tag mit seinem ersten Etappensieg das Rosa Trikot sicherte, und unter anderem auch das erste Zeitfahren sowie die Königsetappe an Tag 15 nach Livigno für sich entschied, wird aller Voraussicht nach seinen zwei Siegen bei der Tour de France (2020, 2021) den nächsten Triumph bei einer Grand Tour hinzufügen. Der Slowene will im Sommer außerdem bei der Frankreich-Rundfahrt nach dem historischen Double greifen - letztmals war dies dem Italiener Marco Pantani gelungen, im Jahr 1998, in der Hochdopingzeit des Radsports.

Zunächst muss er das Rosa Trikot jedoch noch unbeschadet über den letzten Giro-Tag ins Ziel tragen. Die Herausforderung dürfte allerdings überschaubar sein: Am Sonntag startet das Peloton in Rom und lässt die dreiwöchige Rundfahrt mit einer Flachetappe durch die italienische Hauptstadt ausklingen, ehe die Siegerehrung ansteht.

20. Etappe Alpago - Bassano del Grappa(184 km):

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 4:58:23 Std.; 2. Valentin Paret Peintre (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 2:07 Min.; 3. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe; 4. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious; 5. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team; 6. Giulio Pellizzari (Italien) - Bardiani CSF; 7. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale; 9. Michael Storer (Australien) - Tudor Pro Cycling Team + 2:31; 10. Rafal Majka (Polen) - UAE Team Emirates + 3:08