Harenbrock und Obuz treffen: RWE siegt weiter und verlängert Mannheims Krise

Rot-Weiss Essen hat Waldhof Mannheim am Sonntagnachmittag mit 2:0 geschlagen und damit bereits den fünften Sieg am Stück eingefahren. Für die Gäste hingegen war es schon das siebte Spiel ohne Dreier - dabei hatten sie durchaus ihre Momente an der Hafenstraße.

RWE jubelt: Essen rast nach dem Sieg über Waldhof Mannheim weiter auf der Überholspur. IMAGO/Maximilian Koch