"Es war vielleicht der schlimmste Moment meines Lebens"

Christian Eriksen steht vor seinem Comeback in der dänischen Nationalmannschaft - und hat offenbar nicht seinen Humor verloren. Sein Teamkollege Yussuf Poulsen erinnert sich an die schlimmen Augenblicke von Kopenhagen.

Einer Sache ist sich Yussuf Poulsen ganz sicher. "Es werden bestimmt ein paar Emotionen hochkommen", sagt er zum bevorstehenden Comeback von Christian Eriksen in der dänischen Nationalmannschaft. Dass der Spielmacher gut neun Monate nach seinem Zusammenbruch beim EM-Vorrundenspiel gegen Finnland schon wieder für die Auswahl auflaufen könnte, überrascht den Angreifer von RB Leipzig aber nicht. "Die meisten, die ihn kennen", berichtet Poulsen in der neuen Ausgabe des kicker-Podcasts "FE:male view on football", "haben das schon erwartet, als man gesehen hat, dass er in Brentford wieder auf dem Platz stand."

Nationaltrainer Kasper Hjulmand hatte Eriksen für die beiden Testspiele gegen die Niederlande am Samstag (20.45) und gegen Serbien am Dienstag (18 Uhr, beide LIVE! bei kicker) nominiert. Ob der 30-Jährige wirklich zum Einsatz kommt, ist hingegen noch unklar. Am Sonntag hatte sein Klub FC Brentford eine Corona-Infektion von Eriksen öffentlich gemacht. Die hat der Mittelfeldspieler mittlerweile überstanden, am Mittwochabend reiste er ins dänische Vorbereitungslager nach Marbella nach. "Alle Lichter sind grün, alles ist gut", sagte er vor seiner ersten Trainingseinheit.

"Man kann sehen, dass er steinhart trainiert hat", sagte auch Hjulmand am Mittwoch über Eriksen, der mittlerweile mit einem eingesetzten Defibrillator spielt. "Er ist etwas schmaler geworden und in einer wirklich guten Verfassung. Er ist fit, er ist physisch sehr, sehr fit." Gegen die Niederlande, so ließ der Coach zumindest durchblicken, dürfte Eriksen aber maximal und je nach Spielverlauf von der Bank kommen. Erst Ende Februar hatte er für Brentford sein erstes Pflichtspiel seit dem Herzstillstand bestritten.

Die schlimmen Szenen vom 12. Juni 2021 haben sich nicht nur in Dänemark tief in die Köpfe gebrannt. "Ab und zu denke ich noch daran", sagt Poulsen, der damals selbst auf dem Platz stand, bei "FE:male view on football". "Es war vielleicht der schlimmste Moment in meinem Leben, so gerne gucke ich darauf nicht zurück." Viel eher versucht er, sich an ein nur kurz darauf folgendes Ereignis zu erinnern. "Zwei Tage danach war er wieder bei uns auf dem Trainingsplatz, das war ein schöner Moment. Es ist immer noch eine Erfolgsgeschichte, dass er wieder zurückkehren konnte."

Eriksen zur WM? "Wir wissen alle, wie gut er ist"

Und diese Erfolgsgeschichte soll nun ihr nächstes Highlight finden. Womöglich am Ende des Jahres mit einer weiteren Krönung versehen? Für die Weltmeisterschaft in Katar hat sich Dänemark schließlich bereits souverän qualifiziert. "Er hat selbst betont, dass es sein Ziel ist, also warum nicht?", sagt Poulsen im Podcast. "Er fühlt sich jetzt gut und hat Spaß daran, wieder Fußball zu spielen. Wir wissen alle, wie gut er ist."

Das Länderspiel gegen Serbien am Dienstag findet übrigens im Kopenhagener Parken-Stadion statt. Genau dort also, wo Eriksen an der Seitenlinie kollabierte. "Ich werde genau diesen Bereich vermeiden, damit ich nicht nervös werde", sagte er nun ironisch, angesprochen auf die Stelle seines Zusammenbruchs. "Ich laufe einfach drumherum." Seinen Humor hat er nicht verloren.

