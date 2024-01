"Es ist der Knochen": Haaland fällt noch wochenlang aus

Das Comeback von Erling Haaland verzögert sich. Der norwegische Torjäger in Diensten von Manchester City laboriert weiterhin an einer Fußverletzung.

Voraussichtlich bis Ende Januar muss Manchester City noch auf Haaland verzichten. Dies prognostizierte Trainer Pep Guardiola im Vorfeld des Premier-League-Spiels am Samstagabend bei Newcastle United (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der 23 Jahre alte Torjäger aus Norwegen fällt beim Titelverteidiger bereits seit einem Monat wegen einer Blessur am Fuß aus.

"Es ist der Knochen. Es braucht Zeit", sagte Guardiola. "Er ist hoffentlich am Ende des Monats bereit", so der Katalane, der gestand, dass die Heildauer ein bisschen länger dauere, als die Skyblues "am Anfang erwartet haben".

Trainingslager in Abu Dhabi

Gut für City: Nach dem Duell mit den Magpies hat die Mannschaft eine knapp zweiwöchige Spielpause und weilt daher zu Trainingszwecken in Abu Dhabi. Dort könnte Haaland wieder einsteigen, nachdem ihm die Ärzte nun eine einwöchige Pause verordnet hätten.

Haalands Dienste und Qualitäten werden schmerzlich vermisst. Guardiola unterstrich: "Hoffentlich kann er zurückkommen und die letzten vier, fünf Monate ohne Probleme spielen."

In bislang 22 Saisonspielen erzielte Haaland schon 19 Tore. Mit 14 Ligatreffern führt er die Schützenliste in der Premier League an. In der Vorsaison war der Norweger mit 36 Torerfolgen und großem Abstand Torschützenkönig in Englands Fußball-Beletage.

Auch Akanji fällt aus

Ebenfalls einige Wochen fehlen wird laut Guardiola Manuel Akanji, wie Haaland vormals auch bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Der Schweizer Abwehrspieler musste vor einer Woche beim Sieg im FA Cup gegen Huddersfield früh verletzt vom Platz und fällt voraussichtlich ebenfalls bis Ende Januar aus. Guardiola präzisierte die Art der Verletzung nicht.