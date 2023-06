"Es herrscht Aufbruchstimmung": Oppermann auf Leihbasis vom HSV zur Arminia

Zweiliga-Absteiger Arminia Bielefeld treibt seinen Kaderumbruch weiter voran. Am Freitagnachmittag gab der DSC den nächsten Neuzugang bekannt.

Am Donnerstag hatte Absteiger Arminia Bielefeld die Verpflichtung von Torhüter Jonas Kersken bekannt gegeben. Einen Tag später lotst der DSC den nächsten Keeper auf die Alm. Leo Oppermann kommt vom HSV - ebenfalls auf Leihbasis (für eine Saison). Geht es nach den Hamburger Verantwortlichen soll der 21-Jährige Spielzeit sammeln. Bei den Norddeutschen stand der 1,91 Meter große gebürtige Darmstädter seit 2020 unter Vertrag und stand in der vergangenen Saison bei der U 21 des HSV in der Regionalliga Nord 34-mal zwischen den Pfosten.

Oppermann freut sich über "Aufbruchstimmung"

Bereits seit Mittwoch hatte Oppermann bei der Arminia mittrainiert - und sich so schon ein bisschen an seinen neuen Verein gewöhnen können. "Die ersten Eindrücke hier vor Ort haben meine Gespräche mit Mitch (Trainer Michel Kniat, Anm. d. Red.) und Michael (Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel, Anm. d. Red.) bestätigt. Es herrscht eine Aufbruchstimmung und der eingeschlagene Weg der Arminia passt mit meinen Vorstellungen überein", so Oppermann.

Mutzel dürfte der Keeper schon aus seiner Hamburger Zeit kennen. Dort hatte der 44-Jährige seit dem 1. April 2019 bis Juli 2022 Sportdirektor gearbeitet, ehe er Anfang Juni den Posten des Sport-Geschäftsführers bei den Ostwestfalen übernahm.

Kniat und Mutzel glauben bei Oppermann an "nächsten Schritt"

Vom Talent des Neuzugangs sind sowohl der Trainer als auch der Geschäftsführer überzeugt: "Wir beobachten Leo länger und kennen seine Leistungsdaten der vergangenen Jahre. Er spielt seit Jahren konstant, hat sehr gute Reaktionsfähigkeiten und ist fußballerisch sehr gut ausgebildet. Wir glauben daran, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann." So werden die beiden auf dem Twitter-Kanal der Arminia zitiert.

Am Samstag (14 Uhr) startet Bielefeld gegen den SV Lippstadt 08 in die Testspielphase. Am 12. August empfängt die Arminia im DFB-Pokal in der ersten Runde den VfL Bochum - eine Woche vorher startet die 3. Liga.