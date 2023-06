"Kennen seine Stärken": Bielefeld leiht Gladbachs Kersken aus

Arminia Bielefelds zwölfter Sommer-Neuzugang ist ein Torhüter. Von Borussia Mönchengladbach kommt Jonas Kersken auf Leihbasis zum DSC.

Jonas Kersken wechselte 2019 von Rot-Weiss Essen zu Borussia Mönchengladbach und kam für die Zweitvertretung der Fohlen bislang 35-mal in der Regionalliga West zum Einsatz. Im vergangenen Sommer schloss sich Kersken, der Anfang September seinen 23. Geburtstag feiert, dem SV Meppen an.

In zehn Partien kam der Torhüter zu Saisonbeginn beim späteren Absteiger zum Einsatz, bis ihn eine Schulterverletzung die restliche Spielzeit außer Gefecht setzte. Nach seiner Leihe kehrte er zu den Gladbachern zurück. Dort hält man weiterhin große Stücke auf Kersken, weshalb man sich für eine weitere Leihe entschied. "Jonas ist ein vielversprechender junger Torhüter. Für ihn ist es wichtig, dass er wieder Spielpraxis auf gutem sportlichem Niveau sammeln kann. Dies erhoffen wir uns durch die Leihe an Arminia Bielefeld", erklärte Sportdirektor Roland Virkus.

Bei Arminia Bielefeld wird Kersken nun die kommende Drittliga-Saison verbringen - und freut sich auf seine Aufgabe: "Die Verantwortlichen bei Arminia Bielefeld haben mir sehr schnell ein gutes Gefühl gegeben, dass sie mich bei meiner Entwicklung und bei meinem nächsten Schritt optimal unterstützen werden. Daher freue ich mich sehr auf die kommende Saison, in der ich zeigen will, was ich kann", so Kersken, der ergänzte: "Arminia Bielefeld ist ein toller Traditionsklub mit einem tollen Stadion. Ich will schnell zu meiner Topform finden, für meine Teamkollegen ein sicherer Rückhalt sein und gemeinsam mit unseren Fans maximal erfolgreich sein."

Kersken soll behutsam aufgebaut werden

"Wir sind von seinem Potential total überzeugt und kennen seine Stärken genau, er hat eine sehr gute Strafraumbeherrschung und eine extreme Geduld im Eins-gegen-eins", meinte Arminias Geschäftsführer Sport, Michael Mutzel, was Cheftrainer Michel Kniat unterstreicht: "Wir werden ihn behutsam aufbauen und ins Training integrieren. Dann wird er schnell wieder zu alter Stärke finden und wir eine Menge Freude mit ihm haben."

Beim DSC ist Kersken nach Sam Schreck (Mittelfeld, Erzgebirge Aue), Louis Oppie (Abwehr, Hannover 96 II), Can Özkan (Mittelfeld, Borussia Dortmund II), Semi Belkahia (Abwehr, TSV 1860 München), Maximilian Großer (Mittelfeld, Hamburger SV), Gerrit Gohlke (Abwehr, SV Waldhof Mannheim), Merveille Biankadi (Mittelfeld, 1. FC Heidenheim), Tom Geerkens (Mittelfeld, Fortuna Düsseldorf II), Aygün Yildirim (Sturm, Jahn Regensburg), Nassim Boujellab (Mittelfeld, Schalke 04) und Kaito Mizuta (Mittelfeld, Mainz II), bereits der zwölfte Sommer-Neuzugang.