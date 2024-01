Erstliga-Erfahrung aus den Niederlanden: Barockstadt sichert sich Essers

Die SG Barockstadt verpflichtet den 37-fachen Eredivisie-Spieler Clint Essers - für den 26-Jährigen ist es die erste Station in Deutschland. Der Regionalligist nennt den Transfer ein "tolles Weihnachtsgeschenk".

Clint Essers (rot) spielte im Mai noch in der Keuken Kampioen Divisie. IMAGO/Pro Shots

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Clint Essers unterschreibt bei der SG Barockstadt Fulda einen Vertrag bis Juni 2025. Zuletzt spielte der 26-jährige bis vergangenen Sommer in der holländischen zweiten Liga, der Keuken Kampioen Divisie, bei MVV Maastricht. In den letzten Monaten war er vereinslos. Erfahrungen auf höchstem Level sammelte er bei Fortuna Sittard, wo er auch die Jugendabteilung durchlief: In der holländischen Eredivisie absolvierte er 37 Einsätze.

"Im besten Fußballalter möchte Essers bei der SGB nun in Deutschland Fuß fassen und dabei helfen die SG Barockstadt im oberen Drittel der Regionalliga zu etablieren", heißt es in der Vereinsmeldung. Essers wird dabei sowohl auf der rechten Außenbahn als auch in der Mittelfeldzentrale eingeplant.

"Eine unglaubliche Power"

"Die Möglichkeit, Clint zu verpflichten, hat sich kurzfristig vor Weihnachten ergeben. Für uns war das natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk, dass ein Spieler mit seiner Vita und seinen Fähigkeiten sich für uns entscheidet", sagt der Sportliche Leiter Christian Geisendörfer, "Clint ist ein sehr flexibler Spieler, dessen Zweikampfstärke uns genauso gut zu Gesicht stehen wird, wie sein Tempo im Spiel nach vorne. Er hat eine unglaubliche Power in seinem Spiel und die gewisse Aggressivität, mit der wir hoffen, auch Auswärts konstanter zu punkten. Darüber hinaus hat er uns im persönlichen Gespräch auch als Typ mit seiner Einstellung und Professionalität absolut überzeugt."

"Mit dem Schritt nach Deutschland möchte ich mich als Person und Spieler weiterentwickeln", wird Essers selbst zitiert. "Wie der Verein habe auch ich große Ambitionen und wir werden hart daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen."

Derzeit überwintert das Team aus dem Fuldaer Stadtteil Lehnerz in der Regionalliga Südwest auf einem starken sechsten Platz. Zeit zur Eingewöhnung hat der neue Mann jedenfalls: Erst am 24. Februar geht es für sein Team in der Liga wieder los, dann geht es gegen den SGV Freiberg.