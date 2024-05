Erstes Schwergewicht sagt zu: Ubisoft kommt auf die gamescom

Ubisoft hat am Donnerstag als erster großer internationaler Publisher die Teilnahme an der gamescom 2024 in Köln bestätigt. Die Zusage ist wenig überraschend - steht doch ein wichtiger Release bevor.

Den Anfang machte vor wenigen Tagen GIANTS Software: Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Zürich verkündete gegenüber dem Fachmagazin GamesWirtschaft, dass es auch 2024 auf der gamescom präsent sein wird - inklusive Landwirtschaftssimulator natürlich. Nun hat sich das erste internationale Schwergewicht der Branche für Köln angekündigt: Ubisoft kommt ebenfalls auf die Messe.

Der französische Publisher hatte schon 2023 einen großen Stand in der Entertainment Area aufgefahren - damals um das Rennspiel The Crew: Motorfest zu zeigen. Auch in diesem Jahr könnte der gamescom-Auftritt von Ubisoft einem nahenden Release gewidmet sein: Assassin's Creed Shadows erscheint weltweit am 15. November, der Vorabzugang ist mit Ubisoft+ schon am 12. November möglich.

Ubisoft-Stand im japanischen Stil?

In der vergangenen Woche veröffentlichte der Entwickler einen "Cinematic Reveal Trailer" zum neuen Ableger der Action-Abenteuer-Serie. Die Vorstellung von Assassin's Creed Shadows vom 21. bis 25. August würde mutmaßlich perfekt in den Zeitplan passen. Bestätigt wurde die Teilnahme Ubisofts am Donnerstagnachmittag simultan über die hauseigenen Kanäle sowie von der gamescom selbst.

Offiziell sind noch keine Informationen zum genauen Aufgebot der Franzosen in Köln bekannt. Sollte der Fokus aber auf Assassin's Creed Shadows liegen, ist mit einem Stand im Stile Japans aus dem 16. Jahrhundert zu rechnen - dem Setting des kommenden Titels. Anhand der jüngeren Vergangenheit kann zudem davon ausgegangen werden, dass Ubisoft auch einen B2B-Stand in der Business Area errichtet.