Die 10 erfolgreichsten eSport-Organisationen 2023 - Nach Zuschauerzeit

Platz 10 - Gen.G

Wir beginnen die Reise durch die erfolgreichsten Organisationen 2023 in Südkorea. Der Neueinsteiger in den Top 10 konnte im vergangenen Jahr rund 77 Millionen geschaute Stunden generieren. Bei Gen.G ist das LoL-Team das große Zugpferd, was die Zuschauer anbelangt. Dieses konnte vor Weltmeister T1 die heimische LCK gewinnen. Gen.G/kicker eSport