Erster spanischer Head Coach in der NBA: Fernandez übernimmt Nets

Dennis Schröder hat einen neuen Head Coach. Seine Brooklyn Nets gaben in der Nacht auf Dienstag offiziell bekannt, dass der Spanier Jordi Fernandez ab sofort die sportlichen Geschicke leiten wird.

"Ein historischer Moment", jubilierte der spanische Basketballverband auf dem Kurznachrichtendienst X, kurz nachdem die Unterschrift des neuen Head Coaches der Brooklyn Nets getrocknet war. Jordi Fernandez wird der neue Verantwortliche an der Seitenlinie der Nets und damit zum ersten Spanier, der in der NBA einen Posten als Head Coach übernimmt.

Der 41-Jährige folgt auf Kevin Ollie, der nach der Entlassung von Jacque Vaughn im Februar interimsweise an der Seitenlinie übernommen hatte. Das Team um den deutschen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der erst kurz vor der Trade Deadline aus Toronto zu den Nets stieß, erreichte in der abgelaufenen Saison nur eine Bilanz von 32 Siegen zu 50 Niederlagen und verpasste die Playoffs.

WM-Bronze als Nationaltrainer Kanadas

Genau dahin soll Fernandez, geboren in Barcelona, die Nets wieder führen. "Je weiter wir in unserer intensiven Suche in den vergangenen sechs Wochen kamen, desto klarer wurde uns, dass Jordi der beste Coach ist, um unser Team in die Zukunft zu führen", wird General Manager Sean Marks in einem Statement zitiert. Fernandez bringe unterschiedlichste Erfahrungen und viel Basketball-Wissen aus seiner bisherigen Coaching-Karriere mit.

In den vergangenen beiden Jahren war Fernandez als Assistant Coach bei den Sacramento Kings unter Mike Brown tätig, zuvor arbeitete er sechs Jahre als Assistant bei den Denver Nuggets. Seit 2023 fungiert er zudem als Nationaltrainer Kanadas. Bei der WM 2023 in Indonesien, Japan und auf den Philippinen führte er das Team zur Bronzemedaille.