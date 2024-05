Erster Neuzugang für die 3. Liga: Cottbus verstärkt sich mit Hajrulla

Energie Cottbus rüstet sich für die 3. Liga und hat am Donnerstag die Verpflichtung von Romario Hajrulla verkündet. Der 25-jährige Stürmer kommt von Rot-Weiß Erfurt und kennt den Fußball-Nordosten ansonsten in- und auswendig.

Der erste Sommerneuzugang des FC Energie Cottbus heißt Romario Hajrulla. Kennern des nordostdeutschen Fußballs muss man den 25-jährigen Stürmer wohl nicht groß vorstellen, denn vor seiner Zeit bei Rot-Weiß Erfurt stürmte der in Athen geborene Albaner schon für International Leipzig, Wismut Gera, den ZFC Meuselwitz, Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena. Hajrullas Ausbeute in der Regionalliga: 28 Tore in 84 Einsätzen.

Hajrulla hätte auch mit einem weiteren Jahr in der Regionalliga leben können, Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz verrät nämlich in einer Meldung: "Wir haben uns bereits vor einigen Wochen ligaunabhängig mit Romario auf einen Wechsel zu uns verständigt, wollten aber erst bis zum Saisonende mit der Veröffentlichung warten." Gleichzeitig erläutert Wollitz, warum er Hajrulla unbedingt in seinem künftigen Team haben möchte: "Romario bringt in seinem Spiel eine extreme Wucht mit, was man in den zurückliegenden zwei Jahren in Erfurt auch sehr gut sehen konnte. Das gefällt uns sehr. Zudem hat er nachgewiesen, dass er konstant treffen und Tore vorbereiten kann."

Erfurt bleibt nicht mehr viel anderes übrig, als seinem Stürmer zum persönlichen Aufstieg zu gratulieren. Hajrulla habe nämlich von einer Ausstiegsklausel in seinem eigentlich noch bis 2025 laufenden Vertrag Gebrauch gemacht. Immerhin bekommt RWE eine Ablöse, über deren genaue Höhe alle Seiten aber Stillschweigen vereinbart haben.