Jubel-Szenen in Berlin: Energie Cottbus feiert den Aufstieg

Am letzten Spieltag hat Energie Cottbus den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Nach Abpfiff des Auswärtsspiels bei Hertha BSC II verwandelte sich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in einen Lausitzer Feiertempel mit über 8000 Party-Gästen. IMAGO/Matthias Koch