Ersatz für Jacob: Saarbrücken verpflichtet Stehle

Der 1. FC Saarbrücken hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und Simon Stehle verpflichtet. Der 21-Jährige kommt ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei Hannover 96 aufgelöst worden war.

Stehle soll in der vorderen Reihe den Ausfall von Sebastian Jacob, der sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hat und damit monatelang ausfallen wird, kompensieren. Wie lange der Vertrag Stehles läuft, gaben die Saarländer indes nicht bekannt. Stehle kennt die dritte Liga bereits aus seinen vorherigen Stationen. In den vergangenen beiden Jahren wurde er von Hannover 96 jeweils verliehen - in 34 Partien für den 1. FC Kaiserslautern (2021/22) und Viktoria Köln kommt Stehle auf vier Treffer und drei Assists, alle davon gelangen ihm jedoch in der abgelaufenen Saison in der nordrhein-westfälischen Domstadt. Für Kaiserslautern steuerte in der Relegation beim Aufstieg in die zweiten Liga wiederum eine Vorlage bei.

Stehle bringt "gewünschte Schnelligkeit und Dynamik für das Angriffsspiel" mit

Man habe nach der "tragischen Verletzung" von Sebastian Jacob für den Offensivbereich noch einmal nachlegen müssen, erklärte Saarbrückens Cheftrainer Rüdiger Ziehl gegenüber den Vereinsmedien. "Simon Stehle bringt die von uns gewünschte Schnelligkeit und Dynamik für das Angriffsspiel mit. Er hat eine hervorragende Ausbildung genossen und das nötige Potenzial, unsere Durchschlagskraft in und um den gegnerischen Strafraum entscheidend zu verbessern."

Stehle selbst freut sich darauf, in Saarbrücken eine "ideale Plattform" vorzufinden, auf der er sich weiterentwickeln "und den nächsten Step in meiner Karriere" gehen kann. Dazu habe sich Saarbrücken "mit seinen Fans und der tollen Stadionatmosphäre einen exzellenten Ruf in der Liga erarbeitet".

Im Vorhinein des ersten Spieltages gegen Aufsteiger Ulm (1:1) hatte der FCS bereits Kai Brünker, Patrick Sontheimer, Tim Schreiber, Fabio Di Michele Sanchez, Patrick Schmidt und Tim Civeja verpflichtet. Am kommenden Wochenende wartet auf Saarbrücken die Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC, bevor danach am zweiten Drittligaspieltag das Heimspiel gegen Stehles ehemaliges Team Viktoria Köln ansteht - womöglich bereits mit ihm im Kader.