2:2 nach 0:2: Hajrulla rettet Erfurt die Tabellenführung

Ein packendes, hochklassiges Top-Spiel endete mit einer Punkteteilung: Energie Cottbus sah im Erfurter Steigerwaldstadion Mitte des zweiten Durchgans schon wie der sichere Sieger aus, dann aber sorgte Romario Hajrulla mit einem Doppelschlag für den verdienten Punktgewinn der Rot-Weißen.

Es war das Highlight des 15. Spieltags der Regionalliga Nordost, ein Traditionsduell und Spitzenspiel: Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt setzte gegen Energie Cottbus auf die gleiche Startelf wie beim furiosen 6:2-Erfolg über Babelsberg. Beim einen Zähler dahinter platzierten Tabellenzweiten wechselte Coach Claus-Dieter Wollitz zweifach, im Vergleich zum jüngsten 4:0 über Halberstadt starteten Kujovic und Badu für Abu-Alfa und Eisenhuth.

Die Schneeberge waren noch zu sehen im Steigerwaldstadion, tags zuvor befreiten Helfer den Platz stundenlang vom weißen Nass. Die Heimelf kam vor 7463 Zuschauern auf dem geräumten Grün besser ins Spiel, hatte auch durch Mergel die erste Torannäherung (6.), es waren aber die Cottbuser, die Erfurt mit der ersten Chance duschten: Slamar lauerte bei einer Oesterhelweg-Hereingabe am langen Pfosten und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie (13.).

In Folge entwickelte sich ein flottes, umkämpftes Geschehen mit Chancen auf beiden Seiten: Erfurts Mergel hatte die Gelegenheit zur schnellen Antwort, wurde aber abgedrängt; Andrej Startsev zielte drüber (19.). Die dickste Ausgleichschance bot sich RWE allerdings nach einer Ecke: Nkao köpfte ans Lattenkreuz (25.). Kurz vor der Pause zielte auch Tavares knapp vorbei (44.). Doch auch die Gäste hätten durchaus nachlegen können: Erfurt-Keeper Flückiger musste sowohl gegen Oesterhelweg (23., 33.) als auch gegen Wähling (36.) eingreifen, nach einer schönen Kombination bot sich vor allem Kujovic die große Gelegenheit auf das 2:0, freistehend schoss er den Ball knapp vorbei (27.). So blieb es bei der knappen Energie-Führung zur Pause.

Hajrulla rettet Erfurt

Jubel über den Ausgleich: RWE-Coach Fabian Gerber nach dem 2:2. IMAGO/Bild13

Durchgang zwei startete fahrig, es wurde körperlicher auf dem tiefem Geläuf. Erfurt suchte zunächst vergeblich die Lücke im Abwehrverbund der Gäste, die ihrerseits auf schnelles Umschaltspiel setzten und so die besseren Gelegenheiten hatten: Für Hottmann wurde der Winkel zu spitz (57.), Badu schlenzte aus bester Position am Pfosten vorbei (61.). Auf der Gegenseite wurde Hajrulla im letzten Moment gestoppt (65.). Dann aber konnten die Gäste nachlegen: Nach einem Angriff über Borgmann wurde Wähling von der Verteidigung am langen Pfosten übersehen, aus spitzem Winkel drückte der den Ball über die Linie - 2:0 für Cottbus in Minute 68. Manche witterten hier bereits die Vorentscheidung.

RWE-Trainer Gerber reagierte mit einem Dreifachwechsel, unter anderem brachte er Felßberg. Und der war maßgeblich beteiligt an der furiosen Aufholjagd der Heimelf: Er lieferte zunächst die Vorlage zum schnellen 1:2-Anschluss, als er auf Hajrulla durchsteckte, der platziert und flach zum 1:2 traf (75.). Dann wurde seine Flanke zur Ecke geklärt, die Hajrulla am Fünfmeterraum per Kopf zum 2:2 über die Linie drückte (79). Nun war richtig Feuer drin: Die Heimelf witterte den Heimsieg, aber auch die Gäste fingen sich wieder, eine packende Schlussphase entwickelte sich. Nach einem weiten Freistoß gab es nochmals Gewühl im Cottbuser Strafraum, dann aber war Schluss.

Rot-Weiß Erfurt hält mit diesem Punktgewinn Energie Cottbus auf Distanz und bleibt an der Spitze. Am kommenden Wochenende will man die auch im nächsten Topspiel bei Chemie Leipzig halten; Cottbus hat erneut eine Auswärtsaufgabe vor der Brust, es geht zum SV Babelsberg.