Erfolgsfaktor Niemeyer verlässt Münster - Kitter als Nachfolger bestimmt

Peter Niemeyer war maßgebend für den Erfolg des SC Preußen Münster in den vergangenen Jahren, doch nun wechselt der Sport-Geschäftsführer zu Werder Bremen. Sein bisheriger Kollege Ole Kitter erhält dafür die sportliche Gesamtverantwortung bei den Adlern.

Es waren grandiose Bilder für jeden Fan von Preußen Münster: Nach dem 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken im heimischen Preußenstadion feierten die SCP-Spieler ausgelassen vor der Fankurve und ließen sich lautstark von ihren Anhängern feiern. Durch den Sieg nutzten die Adler den Ausrutscher von Aufstiegskonkurrent Jahn Regensburg bei Freiburg II und schoben sich zurück auf Tabellenplatz zwei.

Der Relegationsrang drei ist den Preußen bei sechs Punkten Vorsprung auf den Vierten Rot-Weiss Essen sowie der deutlich besseren Tordifferenz (+19 zu +8) quasi nicht mehr zu nehmen. Und auch den direkten Aufstieg hat Münster in den letzten beiden Spielen in Verl (Sonntag, 16.30 Uhr) und zuhause gegen Unterhaching (18. Mai, 13.30 Uhr) in der eigenen Hand - zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Regensburg. Der Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga wäre perfekt.

Doch hinein in die Euphorie platzte am Montagmittag eine Nachricht, die schwer wiegt bei den Münsteranern: Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer, dessen Name untrennbar mit den Erfolgen der jüngsten Zeit verbunden ist, wechselt zum Saisonende zu Werder Bremen und wird dort Nachfolger von Clemens Fritz als Leiter Profifußball. Für Niemeyer ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, zwischen 2007 und 2010 lief der heute 40-Jährige insgesamt 56 Mal für Werder auf.

Niemeyer: "Positive Entwicklung noch nicht am Ende"

"In einem von großem Vertrauen geprägten Miteinander habe ich gegenüber den Verantwortlichen die Anfrage von Werder Bremen offen und frühzeitig mitgeteilt und bin den Entscheidern sehr dankbar, dass sie mir diesen Karriereschritt und den Sprung in die Bundesliga ermöglichen", wird Niemeyer in einer Vereinsmitteilung der Preußen zitiert.

"Ich habe stets betont, wie wohl ich mich bei Preußen Münster fühle. Auf und neben dem Platz haben wir gemeinsam viel bewegt und ein Fundament aufgebaut, auf dem Erfolg stattfinden kann. Diese positive Entwicklung ist noch nicht am Ende, auch wenn sich unsere Wege nach vier sehr intensiven aber sehr erfolgreichen Jahren, trennen", so der scheidende Geschäftsführer weiter. "Ich bin sehr dankbar für die Zeit in Münster und die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte."

Große Rolle bei Neuaufstellung in der Regionalliga West

Niemeyer, der nach seinem Karriereende 2018 in verschiedenen Positionen beim niederländischen Klub Twente Enschede aktiv war, war 2020 nach dem Abstieg aus der 3. Liga als Sportdirektor zum SCP gekommen und half mit, den Verein in der 4. Liga zu konsolidieren. Zwei Jahre später wurde er zum Geschäftsführer Sport befördert.

Nachdem der Aufstieg als Dritter und Zweiter zweimal nur knapp verpasst wurde, krönten sich die Preußen in der vergangenen Saison zum Meister der Regionalliga West und kehrten nach drei Jahren in die 3. Liga zurück. Mit viel Kontinuität, angefangen auf der Trainerposition, wo Sascha Hildmann seit Januar 2020 im Amt ist, und starken Transfers - beispielhaft der von Top-Scorer Joel Grodowski - konnten die Adler auch eine Etage höher an die Erfolge anknüpfen: Im Jahr 2024 sind sie noch unbesiegt, der Aufstieg wäre der verdiente Lohn.

Peter war bei der Neuaufstellung ein zentraler Faktor. Er hat uns mit seiner Akribie, seinem Know-How und seinem Engagement angesteckt. SCP-Präsident Dr. Bernward Maasjost

Dass Niemeyer dabei eine herausgehobene Rolle spielte, ist im Verein unbestritten, wie SCP-Präsident und Beiratsvorsitzender der KGaA Dr. Bernward Maasjost unterstreicht: "Peter war bei der Neuaufstellung des SC Preußen Münster ein zentraler Faktor. Er hat an entscheidender Stelle die richtigen Weichen für den sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre gestellt. Er hat uns alle mit seiner Akribie, seinem Know-How und seinem Engagement überzeugt und angesteckt."

Der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Westermann ergänzt: "Für uns war und ist es auch eine Frage von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt, Peter Niemeyer keine Steine bei seinen weiteren beruflichen Schritten in den Weg zu legen."

Kitter erhält sportliche Gesamtverantwortung

Ein sportliches Vakuum ist bei den Preußen allerdings nicht zu befürchten. Denn nachdem der Beirat der KGaA seine verpflichtende Zustimmung zum Niemeyer-Wechsel gegeben hatte, wurde sogleich Ole Kittner, der bisherige Geschäftsführer Marketing, Strategie & Kommunikation, mit der sportlichen Gesamtverantwortung ab Juli betraut.

Präsident Dr. Maasjost zeigt sich überzeugt von den Kompetenzen Kitters, der zwischen 2016 und 2020 das Trikot der Preußen trug: "Seine Ideen, sein Spirit und sein Engagement sprechen natürlich für ihn, ebenso, dass er die Strukturen und den Verein kennt und somit sofort loslegen kann." Der 37-Jährige habe sich in den vergangenen Jahren eng mit Niemeyer ausgetauscht, einer reibungslosen Fortführung der sportlichen Geschäfte stünde somit nichts im Wege.

Kittner, gebürtiger Münsteraner, freut sich auf seine kommenden Aufgaben bei Preußen Münster und würdigt dabei noch seinen Vorgänger und Kollegen Niemeyer: "Peter hat hervorragende Arbeit bei Preußen geleistet. Nach dem Abstieg und ohne echten Kader hat er mit viel Energie und einer klaren Haltung ein starkes Fundament aufgebaut, auf dem ich jetzt aufbauen darf."