"Er hat unser Mindset geändert": Schröder traurig über Herbert-Abschied

Gordon Herbert hört nach der WM als Nationaltrainer auf. Für Kapitän Dennis Schröder eine traurige Meldung, wie er am Mittwoch verriet.

Sensationell holte Deutschland im vergangenen September den WM-Titel, die DBB-Hünen setzten sich in einem packenden Finale mit 83:77 gegen Serbien durch. Architekt des Erfolgs war Gordon Herbert, der nun nach Olympia sein Amt bei der Nationalmannschaft niederlegen wird. Diese Nachricht trifft auch Dennis Schröder hart. Der Kapitän hatte mit dem Coach hervorragend zusammengearbeitet und das Team als bester Spieler zu Gold geführt.

Der Point Guard der Brooklyn Nets gab zu, dass er "sehr traurig" angesichts des bevorstehenden Abschieds des Weltmeister-Trainers sei. Mit dieser Gemütslage müsse wohl auch der Rest der Mannschaft nach der Verkündung umgehen, sagte der deutsche Kapitän im Gespräch mit der Braunschweiger Zeitung: "Ich habe noch nicht mit dem Team gesprochen, aber ich glaube, jeder einzelne wird trauern."

Herbert war in den vergangenen Jahren ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg, ohne ihn wäre Bronze bei der EM sowie Gold bei der WM wohl nicht möglich gewesen. "Er hat unser Mindset geändert, hin zu einer Siegermentalität, was ich zuvor schon jahrelang versucht hatte", sagte Schröder. Auch über die "Rollenverteilung" habe der 30-Jährige ausführlich mit dem Coach gesprochen, "das hatten wir vorher nicht, aber Gordie hat das vom ersten Moment an gemacht".

"Das hat alles geändert"

So habe Herbert festgelegt, "dass Franz Wagner und ich die besten Spieler sind, aber alle anderen genauso wichtig mit dem, was sie beitragen. Und dass Franz und ich genauso fighten müssen wie alle anderen. Das hat alles geändert. Alle Egos wurden zur Seite gepackt fürs Gewinnen. Das hat Gordie reingebracht. Das nach Olympia nicht mehr zu haben, wäre traurig."

Am Mittwoch hatte der DBB den Abschied von Herbert nach den Olympischen Spielen in diesem Sommer verkündet. Herbert steigt vorzeitig aus seinem Vertrag bis 2025 aus. Er war im September 2021 zum Nachfolger von Henrik Rödl ernannt worden.